







Митинг начался со скандирования «Верым, можам, пераможам», просьбы не отвечать на провокации и выступления группы AKUTE.





Гомельчан пришло очень много. На площадке у ДК не хватает места, люди вынуждены стоять на противоположной стороне, через дорогу у жилых домов.





Примерно в 20.25 на митинг приехали Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Виктория Цепкало.





«Здравствуй родной город Сергея Тихановского! — поздоровалась кандидат в президенты. — Именно здесь началась история "Страны для жизни", история Сергея Тихановского и история Светланы Тихановской».







































