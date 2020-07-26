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Поддержать Тихановскую в Гомеле пришло не менее 8000 человек. Люди продолжают подходить (стрим)

Сегодня Светлана Тихановская ездит по городам Гомельской области. Первым на очереди был Жлобин, там поддержать кандидата в президенты пришло около четырех тысяч человек. Дальше — Речица, тут собралось около двух тысяч горожан. В Гомеле горожане начали собираться у входа в «Центр инклюзивной культуры» на Юбилейной, 48, за час до назначенного времени. Не отставали и сотрудники правоохранительных органов.

Поддержать Тихановскую в Гомеле пришло не менее 8000 человек. Люди продолжают подходить (стрим)
Фото: Сергей Комков, TUT.BY


Митинг начался со скандирования «Верым, можам, пераможам», просьбы не отвечать на провокации и выступления группы AKUTE. 

Гомельчан пришло очень много. На площадке у ДК не хватает места, люди вынуждены стоять на противоположной стороне, через дорогу у жилых домов.

Примерно в 20.25 на митинг приехали Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Виктория Цепкало.

«Здравствуй родной город Сергея Тихановского! — поздоровалась кандидат в президенты. — Именно здесь началась история "Страны для жизни", история Сергея Тихановского и история Светланы Тихановской». 
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