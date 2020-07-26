Павел Усов: Тезис "Москва за ними" на публику не работает

- Валерий Цепкало с детьми покинул Беларусь и уехал в Москву. Подтверждает ли это пророссийский характер его кампании?





- Тот факт, что он уехал в Россию и продолжает активно присутствовать в информационном пространстве страны, делает политические заявления, конечно, заставляют сомневаться в том, что он представляет национальные белорусские интересы. Сегодня любые открытые, тем более, политические контакты, связи с Москвой, поиски политической опоры в России не безопасны. Так или иначе это заставляет критически отнестись к такому политику. Другое дело, что большинство тех, кто за "перемены", не видят в России угрозы для Беларуси.





- Как повлияет бегство Цепкало на дальнейший ход президентской кампании?





- Особого влияния выезд Цепкало на ход и динамику кампании не повлияет. Во-первых, след и связи с Россией не оказывают влияния на большинство электората, но только на национально ориентированных граждан; во-вторых, сейчас все внимание приковано к Тихановской, и Цепкало остается в тени. Негативный эффект может иметь неосторожные слова и обращения Вероники Цепкало к российским властям или самого Цепкало с просьбами "помочь". В-третьих, этот факт не сможет использовать даже официальная пропаганда, так как это может иметь обратный результат.





- Кандидат в президенты Светлана Тихановская стала символом белорусского протеста. Но Тихановская действует в одной связке с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало, супругой бежавшего политика. Не падет ли тень «пророссийскости» на объединенный штаб и Светлану Тихановскую?





Павел Усов





- В сложившейся ситуации тезис "Москва за ними" на публику не работает. Атмосфера такова, что люди готовы голосовать "за кого угодно", только не за Лукашенко, хоть за "хот-дог", и даже не важно в какой обертке. Ни факт отъезда Цепкало, ни материалы по Тихановскому, его приверженность "русскому миру" уже не повлияют на позиции белорусского электората.





В этом и плюсы, и минусы. С одной стороны, образ Тихановской объединил широкий социальный пласт, с другой стороны, вопрос независимости не является в этой кампании ключевым и первоочередным. Более того, тема независимости стала ключевой в риторике Лукашенко, и тех из национального лагеря, начинает указывать на данный аспект и возможное использование новых политиков Москвой, начинают вписывать в лагерь "лукашистов".





- Как белорусский режим может отреагировать на изменившуюся ситуацию?





- В отношении Тихановской - никак. Так как официально Цепкало не участвует в политической кампании. Конечно, сам ход кампании изменился, стал более динамичным, что не входило в планы властей. Но к Цепкало это не имеет прямого отношения. Можно предположить, что власти начнут зачищать пространство в ближайшее время, и даже пойти на снятие Тихановской. У них не осталось никаких иных инструмееатов, кроме репрессий.