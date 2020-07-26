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Канопацкая заявила об угрозах

Кандидат в президенты Беларуси Анна Канопацкая заявила, что в адрес ее детей поступают угрозы и поэтому она не проводит предвыборные пикеты.



"Встретилась с руководством своего штаба и доверенными лицами. Обсудили два важных вопроса. Первый - как вести предвыборную агитацию в сложившихся условиях. Все согласились, что с учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц, решение отказаться от проведения пикетов было правильным", - написала Канопацкая в воскресенье в Facebook.

По ее словам, действующая власть, "сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной". "К тому же места, которые власть определила для пикетов, больше подходят для выгула собак", - добавила политик.

Канопацкая отметила, что поэтому намерена проводить агитацию на предприятиях. "Там есть возможность обеспечить людям надлежащую безопасность. На этой неделе разослали письма на 50 крупнейших предприятий страны. Ждём ответов", - написала она.
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