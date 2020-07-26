+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Вероника Цепкало в Речице рассказала про давление через детей

Вероника Цепкало на пикете в Речице рассказала, как власть стала воевать против женщин, а правоохранительные органы занялись ее детьми, пишет TUT.BY.

Скриншот стрима

— Светлана Тихановская была вынуждена вывезти своих детей из страны, я была вынуждена сделать то же самое. У меня два сына, они только окончили первый класс. Они (предположительно — силовики. — Прим. TUT.BY) знают, что один ребенок ко мне крайне привязан, он спит с нами, это моя душа, это мое сердце — и они именно против этого ребенка начали вести расследование! Они начали собирать информацию, какая я мать…

— Позор! Позор! — начала скандировать, перебивая Веронику, толпа в Речице.

— Ни я, ни Светлана не хотим уезжать из Беларуси. Мы родились в этой стране и хотим здесь пригодиться. Мы хотим воспитывать детей в богатой, счастливой и безопасной стране.

Напомним, 24 июля стало известно, что экс-претендент в президенты Валерий Цепкало вместе с детьми уехал из Беларуси. Причины на то он назвал две: его друзья в правоохранительных органах предупредили, что готовится его арест, а к его детям в школу пришли представители прокуратуры и просили учителей написать заявления.

Вероника Цепкало предположила, что представители прокуратуры сделали это для того, чтобы в последующем запустить процесс лишения ее родительских прав.

Позже прокуратура заявила, что ее представители школу, где обучаются дети супругов Цепкало, не посещали.

— Никаких действий, направленных на лишение Валерия или Вероники Цепкало родительских прав, органы прокуратуры не предпринимали ввиду отсутствия поводов и оснований.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ЧЛЕНАМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ: НЕ помогайте...
Владимир Подгол
Кто взорвет, а кто застрелит?
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику
Владимир Искорцев
ДЕД БАБАЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, безопасность единого кандидата...
Алесь Бяляцкі
История: XXVII. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. БАНЯ | Тюрьма....
Уладзiмiр Някляеў
Прапанова БНК


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]