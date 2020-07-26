По предварительным данным, на пикет собралось не менее тысячи человек, пишет TUT.BY





Здесь, кстати, не обошлось без сюрпризов: на месте проведения запланированного митинга Тихановской местные власти внезапно решили провести пенный Open Air — и организаторам пикета пришлось отнести сцену в сторону.





Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова задержались почти на час.





— Давайте подождем. Есть информация, что Светлана опаздывает не по своей воле, — в 15.50 попросили ведущие.





В 16.00 Светлана, Вероника и Мария появились на сцене в Речице. Тихановская извинилась за опоздание, сказав, что оно произошло по техническим причинам.





Светлана рассказывает о Сергее, его сторонниках, задержании, своем решении поддержать мужа и встать на его место.





— Был момент, когда я отчаялась и едва не сдалась. Но когда я увидела, как вы стали в очереди, чтобы оставить подпись за никому не известную Тихановскую, когда вы самоорганизовались в момент, когда я вся погрузилась в [проблемы] мужа — я поняла, что нельзя сдаваться… Вы — наши герои, вы — наш штаб.





Из толпы ей показывают на человека, которого заметили под крышей ближайшей многоэтажки: смотрите, мол, снайпер.





— Снайпер?.. Ну, не знаю, — растерялась Светлана. — Наверное, просто человек захотел посмотреть, ему не хватило места… Зачем нам снайпер, мы же мирная страна.





Светлана говорит о том, что, когда власти отстранили от выборов троих сильных мужчин — Тихановского, Цепкало и Бабарико, — на их место стали три сильные женщины — жены и соратница Светлана, Вероника и Мария.





— Когда три штаба объединились, объединилась вся Беларусь — ради единой цели, считает Светлана.





Мария Колесникова начала обращение к горожанам на мове, потом перешла на русский язык. Она зачитала сообщение, полученное от папы, старого моряка, который сегодня, в День ВМФ, желал объединенному штабу и его сторонникам «семь футов под килем».





Она повторяет то, что уже говорила в Жлобине: что белорусский рабочий имеет право на уважение, а седовласые руководители и чиновники — на то, чтобы их не отчитывали на всю страну, что народ в силах многое изменить…





Колесникова говорит о Чернобыле — что тогда власть скрывала проблему так же, как и сейчас, в пандемию коронавируса. По ее мнению, цифры статистики занижены, настоящую картину, мол, не знает уже даже Минздрав.





— Чиновники так запугали врачей на месте, что настоящую статистику по коронавирусу никто не знает. Все боятся. Никто не хочет взять на себя ответственность, а люди умирают. Умирают, чтобы действующая власть их в этом и обвинила. Чтобы она потом сказала, что они толстые, не там ходили и плохо боролись за свою жизнь. Это чудовищно!





Объединенный штаб призывает жителей Речицы приходить на выборы только 9 августа (а не досрочно), голосовать за Тихановскую — которая, став президентом, выпустит политзаключенных и проведет повторные выборы: с участием Тихановского, Цепкало, Бабарико и других альтернативных кандидатов.

