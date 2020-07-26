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Почти половина британцев считает, что Кремль вмешивался в референдум о Brexit

Почти половина британской общественности считает, что российское правительство вмешивался в референдум о выходе из ЕС и прошлогодние парламентские выборы.


Об этом свидетельствуют результаты опроса выборы Opinium, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Так, 49% избирателей считают, что российское вмешательство в референдум о Brexit было, а 23% не согласны с этим утверждением. Среди тех, кто голосовал против выхода из ЕС 63% считают, что Кремль вмешивался в референдум, среди сторонников Brexit таких 39%.

Около 47% считают, что Россия вмешалась в общие выборы в декабре прошлого года.

Также две пятых (40%) считают, что Россия вмешалась в референдуме о независимости Шотландии в 2014 году.

Результаты опроса появились после долгожданной публикации доклада о вмешательстве России парламентским комитетом по разведке и безопасности на прошлой неделе. Она установила, что правительство не пыталось расследовать возможное вмешательство России в проведение референдума. Также в ней деться, что Британия "сильно недооценила" российскую угрозу.
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