







Так, 49% избирателей считают, что российское вмешательство в референдум о Brexit было, а 23% не согласны с этим утверждением. Среди тех, кто голосовал против выхода из ЕС 63% считают, что Кремль вмешивался в референдум, среди сторонников Brexit таких 39%.





Около 47% считают, что Россия вмешалась в общие выборы в декабре прошлого года.





Также две пятых (40%) считают, что Россия вмешалась в референдуме о независимости Шотландии в 2014 году.





Результаты опроса появились после долгожданной публикации доклада о вмешательстве России парламентским комитетом по разведке и безопасности на прошлой неделе. Она установила, что правительство не пыталось расследовать возможное вмешательство России в проведение референдума. Также в ней деться, что Британия "сильно недооценила" российскую угрозу.