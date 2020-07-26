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Под Минском провели флешмоб, который неделю назад сорвали "тихари"

В Новой Боровой под Минском люди изобразили символы кампании Светланы Тихановской: сердце, кулак и знак victory — и сняли это с дрона.

Кадр из видео / Еврорадио

Провести этот флешмоб неделю назад помешали сотрудники милиции в штатском. Они откуда-то узнали место и время сбора активных граждан и пришли туда с камерами и предупреждениями об ответственности за неразрешённое массовое мероприятие, передает "Еврорадио".

Похоже, участники флешмоба поработали над конспирацией. На этот раз съёмка состоялась. И получилось красиво:


Кандидат в президенты Светлана Тихановская и её сторонники в последние дни активно ездят по регионам Беларуси. На встречи с ней в больших городах собираются тысячи, в райцентрах — сотни людей.

Всю эту активность уже заметили провластные пропагандисты — Тихановскую и её "боевых подруг" Веронику Цепкало и Марию Колесникову старательно мочат по ТВ. Например, жесты, который изобразили участники флешмоба в Новой Боровой, в одной программе истолковали так: любить, бить, резать.
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