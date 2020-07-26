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В Пружанах активистам тайно дали очередные 15 суток ареста

Их родным даже не сообщили о суде, передает «Радио Рация».

Активисты из Пружан Юрий Папко и Михаил Кисель, отбывающие 15 суток ареста за то, что вышли 14 июля на городскую площадь, были наказаны очередными 15 сутками. Родные об очередном приговоре узнали из письма Юрия Папко – на суд их не пригласили.

Акция солидарности в Пружанах 14 июля. Фото: 1reg.by

Эти 15 суток мужчины сидят за нарушение закона о проведении массовых мероприятий, а новые им «докинули» за неповиновение милиции.

«В понедельник передачу носили, в среду передачу носили, до суда никто не сказал и после суда никто не сказал, что ему добавили еще 15 суток. Не знали мы вообще, что и второй протокол составлен, что и суд был. Пришло письмо, как обухом по голове. Сразу же только составили протоколы за массовые мероприятия, этого же протокола не было за неповиновение. Перед первым судом участковый пришел, я спросила: «За что на них составлен протокол?». Он сказал: «Я составил один протокол, за массовые мероприятия», – говорит Татьяна Папко, мать одного из активистов.


Напомним, что 14 июля после нерегистрации ЦИК Виктора Бабарико и Валерия Цепкало как кандидатов на президента, тысячи людей по всей стране вышли на улицы в знак протеста. Они мирно гуляли по городам или становились в цепи солидарности.

Однако по данным правозащитного центра «Весна» 14 июля было задержано почти 300 человек.
КТ/МВ belsat.eu
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