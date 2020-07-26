Пикет Тихановской в Бобруйске 25 июля





— И самое главное — что при этом наверху будут чесать репу: а не дали ли маху с ее регистрацией? И не снять ли ее перед голосованием от греха подальше?





В последние дни предвыборные митинги кандидата в президенты Светланы Тихановской с успехом прошли в Борисове, Глубоком, Витебске, Орше, Могилеве и других городах.





Например, в райцентре Глубокое 24 июля собралось более тысячи человек. В пересчете на масштаб Минска это тысяч сто. Несколько тысяч в Борисове 23 июля, около трех тысяч в Орше и шести тысяч в Бобруйске в минувшую субботу — тоже весьма прилично.





Примечательно, что в Орше Тихановская сделала запевку своей речи на белорусском языке и произнесла святой для «старой» оппозиции лозунг «Жыве Беларусь!» Также она подчеркнула, что этот город белорусы всегда упоминают с гордостью. Желающие могли уловить аллюзию на битву 1514 года под Оршей, когда было разгромлено войско Московского княжества.





А в Могилеве и Бобруйске на белорусском говорила Мария Колесникова, координатор штаба Виктора Бабарико.





Очевидно, что объединенный штаб учится, делает выводы из критики. В частности, налицо попытка привлечь национально ориентированную публику, часть которой сокрушалась в соцсетях, что, мол, вся агитационная кампания Тихановской и ее «боевых подруг» Колесниковой и Вероники Цепкало ведется на русском.





Поначалу команды Бабарико, Цепкало и Тихановской очевидно старались в пиаровском плане отделить себя от традиционной оппозиции, чтобы не ассоциироваться с догматизмом некоторых ее лозунгов, склонностью к внутренним распрям и особенно — длинным шлейфом поражений.





Между тем в стилистике кампании Тихановской иные придирчивые наблюдатели усмотрели влияние российских политтехнологов. Например, белые браслеты, которые рекламирует как отличительный знак сторонников перемен Вероника Цепкало, напоминают белые ленты участников российских протестов 2011–2012 годов.





Отъезд Валерия Цепкало с детьми именно в Россию усилил подозрения тех, кто видит за политическими неофитами нынешнего сезона руку Москвы. А тут еще сообщество InformNapalm распространило сведения о поездке Тихановского в аннексированный Крым в 2017 году…









Короче, объединенный штаб решил достаточно четко обозначить в выступлениях женского трио на митингах национальный акцент. Посмотрим, насколько это впечатлит недоверчивых.





Между тем другая часть конспирологически мыслящей публики подозревает, что кампания Тихановской плотно опекается белорусскими властями и спецслужбами. Мол, эффектное женское трио помогает режиму сделать явку, а наивный электорат клюет на инсценировку.





Однако такие версии гуляют в основном в политизированном сегменте соцсетей. В реале мы видим действительно сильную поддержку Тихановской, которая неожиданно стала альтернативой Лукашенко в чистом виде.





Ее эмоциональное, проникнутое позитивом, вызывающее искренний отклик общение с народом выгодно контрастирует с официозными мероприятиями главы государства, который предпочитает собирать на встречи «актив» (то есть номенклатуру) и объезжать элитные войсковые части.





Да, и намеки Лукашенко на то, что армия может быть использована для подавления внутренних волнений, — очередной его грубый пиар-провал после весенних высказываний на тему коронавируса, которые также глубоко возмутили и оскорбили многих.