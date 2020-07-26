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Новое заявление ЕС: Наблюдателей пустить на участки, а журналистам позволить работать

С таким обращением к властям Беларуси обратились представители Евросоюза.


Заявление о ходе президентской кампании в Беларуси представительство ЕС в ОБСЕ опубликовало в официальном Твиттере, пишет "Комсомольская правда".

В документе заявляется, что отсутствующая прозрачность процесса проверки выборов, что подрывает доверие к процессу регистрации кандидатов в президенты, стало препятствием для потенциальных участников президентской гонки. Так, несмотря на собранный порог в 100 тысяч подписей, не были зарегистрированы ни Виктор Бабарико, ни Валерий Цепкало. Это является прямым противоречием соглашениям с ОБСЕ и международным стандартам.

Еще в ЕС выразили сожаление, что отсутствие приглашения для наблюдателей БДИПЧ «своевременного и безоговорочного» не позволит ОБСЕ провести наблюдение за президентскими выборами 2020-го года в Беларуси.

Напомним, МИД Беларуси выслал приглашение для наблюдателей 15 июля, после того, как стали известны зарегистрированные кандидаты в президенты. Однако в ОБСЕ повторно заявили, что наблюдать за выборами в Беларуси их наблюдатели не поедут - впервые за 20 лет, так как не осталось времени на формирование миссий.


- Поскольку выборы приближаются, Евросоюз ожидает, что белорусские власти обеспечат свободное участие в них для всех кандидатов, беспрепятственный доступ на участки для национальных наблюдателей и возможность свободной работы для независимых и иностранных журналистов, - заявили еврочиновники.

Также в ЕС призвали немедленно освободить в Беларуси всех задержанных в связи с событиями избирательной кампании. И подчеркнули, что наложении правоохранителями штрафов и арестов на журналистов и блогеров неприемлемо.

- Сохраняется приверженность к укреплению взаимодействия с белорусским народом и гражданским обществом. Но определяющими в формировании политики между ЕС и Беларусью в будущем являются ощутимые шаги со стороны белорусских властей к соблюдению универсальных фундаментальных свобод, законности и прав человека, - резюмировали в представительстве ЕС в ОБСЕ.
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