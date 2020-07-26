











Создатели онлайн-платформы «Голос» обещают помочь защитить выбор белорусов и показать результаты, которые подсчитают не Комиссии, а сами избиратели.





Уже сейчас каждый желающий может присоединиться к площадке через чат-бот в Telegram или Viber. И это сделали почти 370 тысяч белорусов. После регистрации в чат-ботах необходимо прийти на избирательный участок 9 августа, проголосовать и прислать фото своего бюллетеня.















