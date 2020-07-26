Почти 400 тысяч белорусов требуют справедливого подсчета голосов. Присоединяйтесь!
К онлайн-платформе «Голос» на утро воскресенья присоединилось более 398 тысяч белорусов. Площадка создана для удостоверения в честном подсчете голосов.
Создатели онлайн-платформы «Голос» обещают помочь защитить выбор белорусов и показать результаты, которые подсчитают не Комиссии, а сами избиратели.
Уже сейчас каждый желающий может присоединиться к площадке через чат-бот в Telegram или Viber. И это сделали почти 370 тысяч белорусов. После регистрации в чат-ботах необходимо прийти на избирательный участок 9 августа, проголосовать и прислать фото своего бюллетеня.
10:22 26/07/2020
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