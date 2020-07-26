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National Interest назвал главных кандидатов в президенты США в 2024 году

Журнал The National Interest назвал пять потенциальных претендентов на пост президента США от демократов в 2024 году. Основного соперника Трампа на грядущих выборах Джо Байдена в этом списке нет

Американский журнал The National Interest назвал пять потенциальных кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году.

Если бывший вице-президент США Джозеф Байден, который считается основным соперником действующего президента США Дональда Трампа на грядущих выборах, победит на них, вряд ли он будет баллотироваться на второй срок в 2024 году в силу преклонного возраста — политику уже 77 лет, отмечает издание. В связи с этим исследователи начали подыскивать кандидатов среди нового поколения демократов, указывает журнал.

В топ-5 потенциальных претендентов на пост президента от Демократической партии по его версии вошли:


Александрия Окасио-Кортес — самая молодая женщина, когда-либо избранная в конгресс США. Она выступает за бесплатную медицину для всех, введение налога для богатых и продвигает экологические инициативы. Издание отмечает, что Окасио-Кортес популярна среди избирателей-миллениалов: у нее более 5,3 млн подписчиков в Instagram и свыше 7,8 млн — в Twitter;


Эндрю Куомо — губернатор штата Нью-Йорк. Политику удалось увеличить свое влияние благодаря действиям по борьбе с распостранением коронавируса, указывает издание. По данным проведенного в июле опроса, его работу на посту губернатора одобрили 89% избрателей-демократов и 28% избирателей-республиканцев. Кроме того, Куомо увеличил размер минимальной зарплаты в штате;


Пит Буттиджич — бывший мэр города Саут-Бенд, штат Индиана, в прошлом офицер военно-морской разведки США. Он уже участвовал в праймериз в этом году, но вышел из гонки и в результате поддержал Байдена;
Канье Уэст подал заявку для регистрации участником выборов президента США
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Камала Харрис — сенатор от штата Калифорния, бывший генпрокурор штата. Она выступает за повышение минимальной зарплаты в стране, сокращение расходов на образование и легализацию марихуаны в США;


Майкл Беннет — сенатор от штата Калифорния, который также участвовал в праймериз в этом году, но выбыл из гонки. Он выступает за повышение зарплаты учителям и ликвидацию коллегии выборщиков.

О планах баллотироваться на пост президента США в 2024 году заявил и американский рэпер и муж телезвезды Ким Кардашьян Канье Уэст. В то же время он подал заявку на участие и в нынешних выборах и уже провел первую встречу в рамках предвыборной кампании.

Фото из открытых источников
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