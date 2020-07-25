Освободите политзаключенных! Третий пикет за день - в Бобруйске снова пришли тысячи
В Бобруйске на стадионе на улице Урицкого начался агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Тихановская и ее «боевые подруги» начали третий избирательный пикет в Бобруйске за день, пишет svaboda.org
Вместе с ней в районный центр приехали Вераника Цапкало, жена экс-кандидата в президенты Валерия Цапкало и Мария Колесникова, представитель штаба находившегося в заключении кандидата в президенты Виктора Бабарико.
Прямая трансляция с бобруйского пикета ведется на канале YouTube «Страна для жизни»:
Завтра, 26 июня:
Жлобин - 26 июля, 11.00, Днепровский парк, бывшая библиотека;
Гомель - 26 июля, 20.00, ул. Юбилей, 48.
В некоторых городах Беларуси кандидатам в президенты отказывают в «нормальном» времени для митингов - они предлагаются только утром или поздним вечером. Правозащитники называют это "шуткой".
21:11 25/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение