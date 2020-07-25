Тихановская и ее «боевые подруги» начали третий избирательный пикет в Бобруйске за день, пишет svaboda.org





Вместе с ней в районный центр приехали Вераника Цапкало, жена экс-кандидата в президенты Валерия Цапкало и Мария Колесникова, представитель штаба находившегося в заключении кандидата в президенты Виктора Бабарико.





Прямая трансляция с бобруйского пикета ведется на канале YouTube «Страна для жизни»:





Завтра, 26 июня:

Жлобин - 26 июля, 11.00, Днепровский парк, бывшая библиотека;

Гомель - 26 июля, 20.00, ул. Юбилей, 48.





В некоторых городах Беларуси кандидатам в президенты отказывают в «нормальном» времени для митингов - они предлагаются только утром или поздним вечером. Правозащитники называют это "шуткой".