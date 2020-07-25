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Сотни тысяч белорусов требуют справедливого подсчета голосов

К онлайн-платформе «Голос» присоединилось почти 370 тысяч белорусов. Площадка создана для удостоверения в честном подсчете голосов.

Создатели онлайн-платформы «Голос» обещают помочь защитить выбор белорусов и показать результаты, которые подсчитают не Комиссии, а сами избиратели.

Уже сейчас каждый желающий может присоединиться к площадке через чат-бот в Telegram или Viber. И это сделали почти 370 тысяч белорусов. После регистрации в чат-ботах необходимо прийти на избирательный участок 9 августа, проголосовать и прислать фото своего бюллетеня.
СК/ОГ belsat.eu
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