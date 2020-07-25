Эксперт. Равкова делают «стрелочником» за применение силы?

Вооруженные силы созданы для отражения внешней агрессии, но никак не для подавления внутренних волнений.





«Мы — силовой инструмент, не только Вооруженные силы, но и милиция, и ОМОН, и органы внутренних дел, и внутренние войска, и пограничники, и другие силовые структуры. Наша задача в том, чтобы не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе. Если мы это допустим, значит, мы проиграли бой, — сказал Андрей Равков. – Мы к этому готовились, готовимся и будем готовиться. Ну и в исполнительный момент, товарищ президент, если необходимо, мы выполним».





Такое обещание Госсекретарь Совбеза дал Александру Лукашенко, который 16 июля посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду.





Что не так с заявлением высокопоставленного чиновника? Беларуская праўда разбиралась вместе с военным экспертом Леонидом Спаткаем.





– Госсекретарь Совбеза – это фактически чиновник, который возглавляет аппарат Совбеза – Госсекретариат, традиционно являющийся непубличным рабочим органом, скорее консультативно-контрольным, при Председателе Совбеза, которым является глава государства. Поэтому Госсекретарь не Главком, он не имеет полномочий отдавать приказы руководителям силовых ведомств. Тем более, что в настоящее время Госсекретарь не является помощником президента по национальной безопасности, как, например, были в свое время Госсекретари В.В.Шейман или У.Р.Латыпов, которые, кстати подобных заявлений не делали, хоть и обладали значительно бОльшими полномочиями, ведь Госсекретарь – фигура не публичная. Правда, с назначением на эту должность Равкова, бывшего министром обороны, начались его активные контакты с представителями аналогичных структур других стран и дипломатического корпуса, что, возможно, вызвано необходимостью формирования нового уровня коммуникации в сфере безопасности с другими странами, где аналогичные структуры являются политическими, а не техническими органами. Но роль и место Госсекретаря в системе власти, в системе безопасности не изменились. Так что, услышать от Госсекретаря такие политические заявления – это все равно, что он руководителя аппарата Совмина заявления об экономической политике государства.





- Однако Андрей Равков не только сделал подобные заявления, но позже продублировал их на телевидении. Чем можно объяснить такую неосторожность?





– Возможно, он еще не отвык от того, что уже не министр обороны и по-привычке «взял под козырек». Возможно, это была «домашняя заготовка». Догадки можно строить разные, но об истинных причинах такого заявления надо спрашивать у него самого.





- Слово не воробей, вылетело – назад в глотку уже не затолкаешь. Могут ли власти использовать Вооруженные силы для подавления протестов внутри Беларуси?





– Согласно Закону о Вооруженных силах, привлечение их для выполнения задач, не связанных с обеспечением военной безопасности и вооруженной защиты страны, ее суверенитета, независимости, территориальной целостности и конституционного строя, не допускается, за исключением случаев необходимости защиты населения и оказания ему помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций в соответствии с законодательством.





Т.е. вооруженные силы используются только для защиты от внешней агрессии, что называется, на линии фронта.





Также согласно и Закону об органах пограничной службы, они предназначены не для подавления протестов жителей страны, а для обеспечения ее пограничной безопасности и выполнения правоохранительных функций. Хотя есть в законе и оговорка, что на органы пограничной службы законодательными актами страны могут быть возложены и иные задачи.





А для предотвращения «внутренних волнений» предназначены органы внутренних дел, которые являются не воинскими формированиями, а военизированными, которые, согласно соответствующего Закона, осуществляют борьбу с преступностью, охрану общественного порядка, обеспечивают общественную безопасность.





Содействия органам внутренних дел в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, оказывают внутренние войска МВД, так же как и Вооруженные силы, являющиеся воинским формированием. Согласно Закону о внутренних войсках, они предназначены для защиты жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства, конституционного строя, безопасности и суверенитета страны от преступных и иных противоправных посягательств.





Таким образом, если в Беларуси и возникнут «массовые беспорядки» в ходе нынешней избирательной компании или после ее завершения, то для их ликвидации, в соответствии с действующим законодательством, могут быть использованы только подразделения милиции и внутренних войск, но не органы пограничной службы и не Вооруженные силы, у которых совсем другие задачи, – резюмировал эксперт.







