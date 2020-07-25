+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Фото, которые говорят больше, чем слова: сколько народа собирают пикеты за Лукашенко и Тихановскую

Салідарнасць сравнила пикеты.

Фото t.me/viktarbabarykaofficial

В Глубоком, где живет около 18 тысяч человек, пикет Светланы Тихановской в пятницу днем собрал около тысячи жителей (по информации TUT.BY).


Фото Надежда Бужан, Наша Ніва

В Новополоцке на встречу с Тихановской по разным оценкам пришло около трех тысяч человек. Как сообщает Наша Ніва, за километр от места агитации парковка была заполнена.


Фото Радыё Свабода

А это Витебск: тихий парк в частном секторе никогда не видел столько людей, пишет Радыё Свабода. Корреспондент «Нашай Нівы» оценил количество собравшихся в 8000 человек.

Жители Витебска на встрече со Светланой Тихановской. Фото Алесь Пилецкий, TUT.BY

«Силой любимым не будешь». Митинг Тихановской в Борисове: пришло несколько тысяч человек

Безлюдная площадка для агитации около стадиона «Локомотив» в Гомеле. Фото Радыё Свабода

Доверенное лицо Светланы Тихановской Юрий Власов получил ответ от исполкомов, согласно которому агитировать на пикетах в Гомельской области можно только утром (с 8 до 12) или вечером (с 21 до 22). Как пояснил Власов Радыё Свабода, устно ему объяснили, что остальное время занято доверенным лицом Александра Лукашенко.

В среду на двух из трех разрешенных в Гомеле площадок для агитации по состоянию на 16.30–17.00 пикетов не было.

Площадка для агитации около Центра инклюзивной культуры в Гомеле. Фото Радыё Свабода

Сотрудники стадиона «Локомотив» и центра инклюзивной культуры ничего о пикетах не слышали.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Никита Ванин
10 заповедей чиновнику
Ольга Карач
СРОЧНО! ПЛОХИЕ НОВОСТИ для Лукашенко
Владимир Искорцев
ДЕД БАБАЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, безопасность единого кандидата...
Алесь Бяляцкі
История: XXVII. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. БАНЯ | Тюрьма....
Уладзiмiр Някляеў
Прапанова БНК
Владимир Подгол
Кто на выборах президента «негодяй»?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]