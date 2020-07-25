Первая агрегирует информацию о нарушениях на участках во время голосования, вторая предлагает альтернативный подсчёт голосов. Обе работают в партнёрстве с «Честными людьми». dev.by расспросил координатора Zubr’a Павла Маринича (сына белорусского государственного деятеля Михаила Маринича), о том, как всё устроено в этой инициативе.





«Сначала хотели просто создать „доску почёта“ для членов комиссий»

Павел, расскажите о своей команде — кто вы и где вы? Как пришла идея наблюдать за выборами?





Нас — больше пяти человек. Мы — белорусы, все из ИТ-сферы, которые в разное время выехали из страны и сейчас находимся в Литве. Zubr — это гражданская инициатива старых друзей, которые давно не согласны с нынешним режимом в Беларуси и хотят перемен. Наш проект — абсолютно некоммерческий, мы сделали его за свои деньги и своими усилиями.

Всё началось в январе–феврале. Как-то сидели с друзьями в баре, обсуждали начало года. Вот, мол, прошли парламентские выборы, интересно, как себя чувствуют члены избиркомов? А ведь они придут на участки и в новом году. Поначалу мы хотели создать просто «доску почёта» для членов избирательных комиссий — систематизировать и опубликовать сведения из открытых источников. Но аппетит приходит во время еды: когда в марте мы начали создавать Zubr, поняли, что можем сделать намного больше.





Где берёте контент для карты — состав избиркомов, расположение участков?





Списки членов избиркомов мы стали подтягивать с последних парламентских выборов — они остались без изменения процентов на 95. Вся информация — в открытом доступе, но её нужно было систематизировать.





Допустим, избирательный участок находится в деревенском клубе. Если школу легко найти и зонировать на гугл-карте, то клуба там может и не быть. Тогда приходится работать ручками-ножками: геолокацию нам давали волонтёры.





В некоторых исполкомах составы комиссий написаны от руки — приходилось обрабатывать эти списки. Все 65 000 членов УИК наши волонтёры проверили вручную.





Откуда у вас волонтёры в Беларуси и сколько их?





Цифру не назову — могу ошибиться. Но их достаточно много — тысячи. Это люди из разных общественных инициатив. Интернет позволяет делать многое, в том числе рекрутинг.





Через телеграм-каналы мы находили сторонников, не рекламируя Zubr. До запуска наша платформа оставалась тайной.

«Если кто-то лежит дома на диване и хочет отправить липовый протокол, он не сможет зайти в систему»

Каким образом будет вестись учёт нарушений? (Вопрос был задан до решения ЦИК ограничить количество наблюдателей).





Мы охватим все инициативы, которые занимаются наблюдением за выборами. В первую очередь — профессиональных наблюдателей от партий и правозащитников, в том числе кампании «Право выбора-2020». Их отчёты как золотой стандарт. Всем остальным, таким как «Честные люди», нужна унифицированная гугл-форма, которую они смогут заполнить и отправить нам. Эти гугл-формы будут приходить с пометкой, от кого они, мы их будем обрабатывать и выдавать в реал-тайме результат.









Также мы будем фиксировать явку избирателей в три этапа: на 12.00, на 16.00 и на 20.00.





Наблюдатели будут самостоятельно считать явку? Каким образом?





Эта методика уже есть в разработке у профессиональных наблюдателей, они обещают поделиться. Я в неё не лезу — это внутренняя кухня людей, которые всегда этим занимались.





Мы получаем верификационный код наблюдателя, информацию, к какому участку он привязан, и телефонный номер для обратной связи. Мы не храним базу данных и не знаем, кто эти люди. Мы только знаем, от какой инициативы они выступают, и помечаем на карте. Если будут серьёзные расхождения: например, в форме итогового протокола одна явка, а у наблюдателя — другая, — можно будет созвониться и уточнить данные.





У нас есть кое-какие фичи, которые позволят отсекать недобросовестных наблюдателей. Например, человек зарегистрировался в Ганцевичах, лежит дома на диване и хочет отправить липовый протокол. Он не сможет зайти в систему, потому что геолокация не совпадёт.





После 9 августа мы объявим итоги: что насобирали, какой фидбек. Они будут в открытом доступе для всех заинтересованных лиц и организаций.





Цифры можно будет скачать по каждому избирательному участку. Но мы не будем давать никакого анализа самого процесса выборов и нарушений.





Каково будет покрытие участков избирателями? Не получится ли больших проплешин?





Вопрос покрытия не к нам, а к инициативам и штабам. По заявлению «Честных людей», будет 100 тысяч наблюдателей — дай бог, чтобы было так. Сколько наблюдателей будет от «Права выбора» и других, сказать не могу. Но знаю, что есть специальные технологии — например, будут работать мобильные группы. Думаю, покрытие будет 100-процентным.





Но явку-то мобильные группы не смогут подсчитать.





Ну, если исходить из худшего, тогда можно сказать, что у нас Covid, и запустить всего по два наблюдателя от провластных структур, а остальным запретить.





(Наш собеседник как в воду глядел. Пришлось задать этот вопрос по новой). Как изменились планы в связи с ограничением количества наблюдателей до пяти? Не рушит ли это всю затею?





Нет! Мы идём прежним курсом, будут кое-какие дополнения, всё будет в релизах. Мы сделаем всех избирателей наблюдателями: откроем гугл-форму для всех, увеличим объём принимаемых видео и фото. Ну, и ещё много чего готовим — пока рассказать не могу.

«Подсчёт голосов мы вести не можем»

В телеграм-каналах звучало, что в разработке функционал, который будет считать голоса.





Нет, подсчёт голосов мы вести не можем, так же, как не можем выдавать рейтинги. Если будут хорошие решения, мы с удовольствием их примем. Но сегодня с юридической точки зрения это невозможно. Одна из инициатив — надевать белые ленточки на руки, чтобы таким образом посчитать количество сторонников перемен. Но это нарушение — агитация в день выборов. Надев ленточки, они начнут уже на входе сражаться с милицией, которая не будет пускать их на участок.





А идея с селфи?





Это тоже несерьёзно.





Почему? Технически сложно?





Ничего технически сложного нет, но к этому надо было готовиться заранее, а никто не готовился. В отсутствие наблюдателей от ОБСЕ мы прежде всего должны чётко выполнить свою миссию — зафиксировать нарушения по стандартам ОБСЕ. Можно отправлять своим инициативам фото и заниматься подсчётом голосов. Но для чего? Куда вы пойдёте с результатами?





Такой же вопрос можно задать и вам: куда вы пойдёте с зафиксированными нарушениями?





Эти нарушения могут быть обжалованы: пожалуйста — белорусские суды, международные суды, есть международное признание или непризнание. Потому что это сделано по нормам и правилам ОБСЕ в сотрудничестве с правозащитниками — «Весной», «Правом выбора-2020» и остальными.





Мы в полном контакте с белорусскими и международными правозащитными организациями. Юристы ОБСЕ консультировали нас: что можно делать, а чего нельзя, какой формат должен быть у сайта.





То есть в инициативе подсчёта голосов вас смущает не техническая, а именно юридическая сторона?





Абсолютно. Нам нужен результат, который был бы применим на практике.

«Даже члены комиссий могут друг на друга писать — пожалуйста»





Получается, мониторинг нарушений — главная фича Zubr’a.

Ну почему же? Краудсорсинг информации никто не отменял. Любой человек может открыть наше приложение и написать: такого-то числа нас, студентов, ведут на досрочное голосование. Или: такой-то член избиркома по пьяни рассказал, что на таком-то участке они уже выдали 50% явки. Это будет фидбек от народа. И даже члены комиссий могут друг на друга писать — пожалуйста.





На пике у нас было 60 тысяч уникальных пользователей. В среднем заходит по 29 тысяч человек в день. У нас идёт строгая модерация комментариев, никакого экстремизма мы не выдаём, но там много интересного.





Сколько уже получено комментариев?





Тысяч пять. Они публикуются в разделах, относящихся к конкретным участкам.





О чём эти сообщения?





Благодарности, рассказы. Вот почти дословно: «Я с этим председателем комиссии учился в вузе, живём в соседних домах, каждый день здороваемся, наши дети учатся в одной школе, но я не знаю, смогу ли после 9 августа подать ему руку».





Мы не стараемся запугать нарушителей. Да, у нас есть памятка для членов избиркомов, но это не правовой ликбез. Мы призываем их выполнять свои обязанности честно, чтобы им не было стыдно перед окружающими.





У нас гражданский проект, который может быть интересен всем и где все могут оставить фидбек. Но агрегация нарушений в реальном времени — наш конёк.

«На хакатоне нашли iOS-разработчиков»

Вы участвовали в Social Technology Hackathon 2020, где искали решения для контроля над выборами. Нашли там что-то интересное?









Интересных зацепок для себя мы не нашли, зато нашли команду iOS- разработчиков. Благодаря им на днях выпустим iOS-версию Zubr. (23 июля Павел проинформировал, что приложение готово и ждёт релиза в AppStore. — dev.by).





Как будете продвигать платформу?





Нами заинтересовались многие, от прессы до телеграм-каналов. Также будем работать через соцсети, но пока это всё в подготовке. Facebook почему-то не открывает нам страницу — непонятно. Идёт стандартная отписка, мол, это не ваш профиль (23 июля Facebook разрешил страницу, также Instagram. — dev.by).





С первой атакой мы столкнулись, как только вышли на Google Play, — нас сразу заблокировали. Посчитали, что мы представляемся государственной организацией — кто-то им просто пожаловался. Но нам удалось объясниться. Стартанули в прошлый четверг, сейчас у нас больше 7 тысяч установок — это хороший результат.





Работа на платформой — фултайм?





Конечно. Последние два месяца мы только этим и занимаемся.





Какие технологии задействованы в разработке?





Можно этот момент опустить? Потому что нас читают и готовятся с нами сражаться. У нас достаточно возможностей, чтобы безопасно принимать полмиллиона пользователей. Но мы решили, что о серверах и технической стороне мы говорить не будем, чтобы к нам не залезли под капот.





Будет ли платформа работать после выборов?





В Беларуси потенциал платформы — огромный. Можно мониторить судей, милицию, чиновников — собирать информацию и давать фидбек. Кроме этого, нашей платформой заинтересовались в ОБСЕ: по результатам выборов она может рекомендовать её в других постсоветских странах.



