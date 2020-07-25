В Орше начался пикет Светланы Тихановской
В парке Героев в Орше начинается митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Еще до прибытия кандидата собралось несколько сотен человек, развевались бело-красно-белые флаги.
фото: Белсат
На сцене: Светлана Тихановская, Вероника Цапкала (жена экс-кандидата в президенты Валерия Цапкала) и Мария Колесникова (представитель избирательного штаба, еще один кандидат в президенты Виктор Бабарика).
Митинг начался с песни певца Виктора Цоя "Перемен". Кандидат начала свою речь на белорусском языке, пишет svaboda.org
12:47 25/07/2020
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение