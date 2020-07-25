+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

В Орше начался пикет Светланы Тихановской

В парке Героев в Орше начинается митинг кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Еще до прибытия кандидата собралось несколько сотен человек, развевались бело-красно-белые флаги.


 

фото: Белсат


На сцене: Светлана Тихановская, Вероника Цапкала (жена экс-кандидата в президенты Валерия Цапкала) и Мария Колесникова (представитель избирательного штаба, еще один кандидат в президенты Виктор Бабарика).

 


Митинг начался с песни певца Виктора Цоя "Перемен". Кандидат начала свою речь на белорусском языке, пишет svaboda.org
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
СРОЧНО! ПЛОХИЕ НОВОСТИ для Лукашенко
Владимир Искорцев
ДЕД БАБАЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, безопасность единого кандидата...
Алесь Бяляцкі
История: XXVII. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. БАНЯ | Тюрьма....
Уладзiмiр Някляеў
Прапанова БНК
Владимир Подгол
Кто на выборах президента «негодяй»?
Павел Знавец
Цугцванг для Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]