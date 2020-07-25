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Не надо завидовать: на ОНТ пояснили смысл жестов Тихановской и “боевых подруг”

Ведущий Игорь Тур анализировал.

Не надо завидовать: на ОНТ пояснили смысл жестов Тихановской и “боевых подруг”
фото: https://mspring.online/
В программе “Будет дополнено” на ОНТ рассказали про смысл жестов Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой, пишет euroradio.fm

“Симпатичные девушки, каждые по своему. Наверняка талантливые. Но речь о методологии. Дамы, вместо разработки политической программы запустили в интернет альтернативное толкование голливудского жеста“сойки-пересмешницы” [из серии фильмов "Голодные игры". — Еврорадио]. И толком не пояснили смысл. Такое ощущение, что предлагается “любить”, “бить” и “резать”, — рассказал на ОНТ ведущий Игорь Тур.

Кандидатка в президенты Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова / Reuters
 
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