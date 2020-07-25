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Владимир Сунгоркин в эфире НСН Гендиректор ЗАО «Комсомольская правда», главред изданияв эфире НСН назвал заявление Лукашенко отражением очень нервной ситуации в Беларуси.





«Я бы назвал заявление Лукашенко отражением очень нервной ситуации, связанной с выборами в Беларуси. Там действительно все нервные сейчас. В реальной жизни, каких-то сценариев или процессов, которые Лукашенко вчера описывал по отношению к «Комсомольской правде», я не вижу. Мы добросовестно рассказываем о том, как идёт предвыборная компания. Даём возможности нашим читателям и слушателям получать информацию о своём президенте и его оппозиции. Ничего такого, о чём говорил Лукашенко, я не заметил. Да это и невозможно, страна достаточно строго следит за содержанием газет», - заявил главред КП.





Он уточнил, что именно могло вызвать у Лукашенко такую реакцию по отношению к «Комсомольской правде».





«Я считаю, что это может быть его реакция на вполне банальные слова, произнесённые на радио «Комсомольская правда», когда, отвечая на вопрос «Что сейчас с предвыборной компанией в Беларуси?», я сказал, что она необычная и небанальная, а также, что Лукашенко победит, но победа будет очень трудной. Вот и всё, собственно», - добавил Сунгоркин.





Главред КП также отметил, что со своей стороны издание не хочет полемизировать по этому поводу, а заявления президента восприняли как пожелание быть более внимательными к тому, что происходит на полях и в цехах.



