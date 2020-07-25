+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Как в Столбцах прошел первый общий пикет альтернативных кандидатов

Вчера, 24 июля в Столбцах прошел общий пикет альтернативных кандидатов.
1 из 7
Фото: Столбцы, 24 июля 2020-го / svaboda.org

 На нем были представители кандидатов в президенты Светланы Тихановской, Сергея Черечня и Андрея Дмитриева, а также незарегистрированного кандидатом Виктора Бабарико. Во встрече с людьми участвовал Дмитриев. У него спрашивали, не собирается ли он сниматься в пользу Тихоновской. "Тогда могут снять Светлану Тихановскую, поэтому делать этого не стоит", — цитирует слова кандидата в президенты Радио Свобода (перевод Еврорадио).

Отметим, на пикете раздавали белые ленты. Это знак сторонников Светланы Тихановской предложила Вероника Цепкало.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
СРОЧНО! ПЛОХИЕ НОВОСТИ для Лукашенко
Владимир Искорцев
ДЕД БАБАЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, безопасность единого кандидата...
Алесь Бяляцкі
История: XXVII. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. БАНЯ | Тюрьма....
Уладзiмiр Някляеў
Прапанова БНК
Владимир Подгол
Кто на выборах президента «негодяй»?
Павел Знавец
Цугцванг для Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]