Как в Столбцах прошел первый общий пикет альтернативных кандидатов
Вчера, 24 июля в Столбцах прошел общий пикет альтернативных кандидатов.
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Фото: Столбцы, 24 июля 2020-го / svaboda.org
На нем были представители кандидатов в президенты Светланы Тихановской, Сергея Черечня и Андрея Дмитриева, а также незарегистрированного кандидатом Виктора Бабарико. Во встрече с людьми участвовал Дмитриев. У него спрашивали, не собирается ли он сниматься в пользу Тихоновской. "Тогда могут снять Светлану Тихановскую, поэтому делать этого не стоит", — цитирует слова кандидата в президенты Радио Свобода (перевод Еврорадио).
Отметим, на пикете раздавали белые ленты. Это знак сторонников Светланы Тихановской предложила Вероника Цепкало.
10:55 25/07/2020
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