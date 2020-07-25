



Генпрокуратура РБ сообщила , что обвинение Виктору Бабарико переквалифицировано с ч. 2 ст. 431 (Дача взятки) на ч. 3 ст. 430 (Получение взятки). Санкция по этой части — от пяти до пятнадцати лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





«Пресс-службе прокуратуры, видимо, можно комментировать какие-то обстоятельства независимо от того, что они не установлены приговором. А защите обстоятельства комментировать нельзя — подписка о неразглашении. Это наглядно демонстрирует реализацию принципа равенства сторон в уголовном процессе. Предложите прокуратуре опубликовать жалобу защитников, поданную 23 июля, или ходатайство о прекращении уголовного преследования, отправленное нами сегодня в орган следствия по почте, потому что следователь отказался его принять во время нашего нахождения в кабинете, а еще лучше — протокол сегодняшнего следственного действия с участием нашего подзащитного, только обязательно целиком, со всеми замечаниями. Возможно, тогда вопрос о необходимости комментариев будет исчерпан», - заявил Дмитрий Лаевский, которого цитирует tut.by.





Ранее стало известно, что адвокаты Виктора Бабарико Александр Пыльченко и Дмитрий Лаевский подали жалобу на имя генерального прокурора на недавно полученный ответ начальника отдела прокуратуры относительно обжалования обвинения.