Почему Дмитриев отказался от теста на полиграфе? Главу его штаба проверили на детекторе лжи
Команда программы «Честно говоря» решила проверить на детекторе лжи кандидата на президентство, лидера кампании «Говори правду».Так говорят ли, а, главное, поступают ли они по правде?
Один из самых мало заметных кандидатов на этапе сбора подписей, Андрей Дмитриев, обратил на себя внимание в день регистрации, когда выступил с резкой речью в Центризбиркоме. Кандидат осудил нерегистрацию конкурентов Бабарико и Цепкало, репрессии во время избирательной кампании, а также то, что в избирательные комиссии не включили представителей оппозиции.
Однако эксперты продолжают считать его кандидатом-спойлером, не забывая о том, что именно он руководил штабами альтернативных кандидатов и в 2010 году, и в 2015.
Каковы цели Андрея Дмитриева как кандидата сейчас? Сам кандидат отказался пройти тест на полиграфе, поэтому на детекторе лжи ведущий программы «Честно говоря» Станислав Ивашкевич проверил главу его штаба – Сергея Возняка.
На вопрос собрала ли команда Дмитриева 100 тысяч подписей реальных граждан, ответил положительно.
«Мы участвуем в политической кампании. С одной стороны у нас выборов никаких нет, а с другой стороны – люди требуют от нас, кандидатов, претендентов, чтобы мы придерживались избирательного законодательства, правил. Мне кажется, такая позиция нелогична и цинична. Потому что выборов нет – это было понятно при формировании территориальных комиссий, оппозиция как всегда пролетела. На этом история о выборах закончилась», – объясняет Сергей Возняк.
Правда, полиграф зафиксировал волнение, а верификатор Сергей Маликов усомнился в правдивости такого ответа, насчитав несколько маркеров лжи в ответе.
Теперь после регистрации штаб Дмитриева, в отличие от штабов Бабарико и Цепкало, чьи кандидаты были сняты ЦИК с дистанции, не считает целесообразным подержку более сильного и перспективного кандидата.
«Если бы у нас были выборы и считались бы голоса, тогда переговоры о том, чтобы менее рейтинговым кандидатам сняться в пользу более рейтингового – это было бы логично. Я не думаю, что 9 августа наши комиссии будут считать. Поэтому это все вообще теряет смысл. У нас рейтинговый кандидат может оказаться в протоколе на самом последнем месте», – добавляет Сергей Возняк.
10:02 25/07/2020
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