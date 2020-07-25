Один из самых мало заметных кандидатов на этапе сбора подписей, Андрей Дмитриев, обратил на себя внимание в день регистрации, когда выступил с резкой речью в Центризбиркоме. Кандидат осудил нерегистрацию конкурентов Бабарико и Цепкало, репрессии во время избирательной кампании, а также то, что в избирательные комиссии не включили представителей оппозиции.





Однако эксперты продолжают считать его кандидатом-спойлером, не забывая о том, что именно он руководил штабами альтернативных кандидатов и в 2010 году, и в 2015.





Каковы цели Андрея Дмитриева как кандидата сейчас? Сам кандидат отказался пройти тест на полиграфе, поэтому на детекторе лжи ведущий программы «Честно говоря» Станислав Ивашкевич проверил главу его штаба – Сергея Возняка.





На вопрос собрала ли команда Дмитриева 100 тысяч подписей реальных граждан, ответил положительно.





«Мы участвуем в политической кампании. С одной стороны у нас выборов никаких нет, а с другой стороны – люди требуют от нас, кандидатов, претендентов, чтобы мы придерживались избирательного законодательства, правил. Мне кажется, такая позиция нелогична и цинична. Потому что выборов нет – это было понятно при формировании территориальных комиссий, оппозиция как всегда пролетела. На этом история о выборах закончилась», – объясняет Сергей Возняк.





Правда, полиграф зафиксировал волнение, а верификатор Сергей Маликов усомнился в правдивости такого ответа, насчитав несколько маркеров лжи в ответе.





Теперь после регистрации штаб Дмитриева, в отличие от штабов Бабарико и Цепкало, чьи кандидаты были сняты ЦИК с дистанции, не считает целесообразным подержку более сильного и перспективного кандидата.





«Если бы у нас были выборы и считались бы голоса, тогда переговоры о том, чтобы менее рейтинговым кандидатам сняться в пользу более рейтингового – это было бы логично. Я не думаю, что 9 августа наши комиссии будут считать. Поэтому это все вообще теряет смысл. У нас рейтинговый кандидат может оказаться в протоколе на самом последнем месте», – добавляет Сергей Возняк.







