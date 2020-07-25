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Евросоюз призвал власти Беларуси немедленно освободить всех задержанных перед выборами

Евросоюз в рамках Постоянного совета ОБСЕ призвал белорусские власти немедленно освободить всех задержанных в ходе текущей избирательной кампании.


"ЕС призывает Беларусь немедленно освободить всех задержанных в контексте предстоящих президентских выборов", - говорится в опубликованном заявлении ЕС на Постоянном совете ОБСЕ. 

"ЕС особенно обеспокоен сообщениями о применении силы, произвольных задержаниях и штрафах в отношении журналистов, блогеров и представителей СМИ в Беларуси, которые сообщают об общественных протестах. Такие действия белорусских правоохранительных органов недопустимы", - подчеркивается в заявлении. 

ЕС в своем заявлении подтвердил свою приверженность укреплению взаимодействия с белорусским народом и гражданским обществом. "Мы поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси", - подчеркивается в заявлении. 

При этом будущая политика ЕС в отношении Беларуси зависит от соблюдения прав человека. "Наличие ощутимых шагов, предпринимаемых Беларусью для соблюдения всеобщих фундаментальных свобод, принципа верховенства закона и прав человека останется ключевым фактором при формировании будущей политики ЕС в отношении Беларуси", - сказано в заявлении.

По информации лишенного аккредитации правозащитного центра "Весна", в Беларуси с начала президентской избирательной кампании было задержано порядка 1,1 тыс. человек, каждый третий был оштрафован, каждый шестой - подвергся административному аресту. Кроме того, правозащитники признали 25 человек политзаключенными.

Выборы президента республики должны состояться 9 августа.
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