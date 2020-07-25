Так, авторы видеозаписи указывают, что политическая реальность в Беларуси разделилась на два периода: до пандемии коронавируса и после.





«Теперь люди, возмущенные действиями Лукашенко, больше не собираются терпеть. И хотя беспощадная белорусская пропаганда рассказывает о тотальном преимуществе Лукашенко, по всей стране почти каждый день проходят акции протеста. Люди выходят на улицу, отстаивая свое право выбирать», - указывают они.





По мнению авторов видео, белорусский лидер не вводил ограничительные меры в связи с коронавирусом «опасаясь экономического коллапса» накануне выборов.





«В обществе назрело огромное недовольство курсом Лукашенко», - отметили в программе.





Кроме того, в видео упомянули о «главных конкурентах» главы государства - Сергее Тихановском и Викторе Бабарико, которых он, якобы, «отправил в тюрьму, чтоб избавиться от конкуренции».





«Но мало лишь устранить главных конкурентов, перед выборами важно показать как президент ездит по разным городам, открывает новые объекты, общается с жителями. Правда лица людей на таких мероприятиях говорят, что прозвище "Саша 3 %" прицепилось к нему не случайно», - отметили авторы.





Завершая программу ведущий указал, что хоть президентские выборы назначены на 9 августа, но «Лукашенко их уже проиграл, и не определенному кандидату, а собственному народу».



