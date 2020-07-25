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Главный редактор ИД "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук о независимых СМИ: «Иван Михайлович, никаких революций. Они переворот готовят»

О чем говорили в программе "Клуб редакторов"? Часть средств массовой информации в Беларуси стала на антигосударственные рельсы. Такое мнение высказал председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1",  цитирует БЕЛТА.

Иван Эйсмонт. Скриншот 

"Как всегда, после нашей программы начнется плач независимых СМИ, что мы тут кого-то унижаем, но давайте называть вещи своими именами: на мой взгляд (я об этом не раз говорил, в том числе и в интервью независимым средствам массовой информации), часть СМИ, довольно популярных, откровенно стала на антигосударственные рельсы. Наверное, громко будет - на революционные рельсы. Они не просто освещают события, которые происходят, а оказывают содействие", - сказал Иван Эйсмонт.

По мнению Эйсмонта в комментариях "откровенные призывы". 

"Иван Михайлович, никаких революций. Они переворот готовят", - высказался директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.

В частности директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов уточнил, что деятельность некоторых СМИ не имеет никакого отношения к журналистике. Их стримы с уличных акций, по его словам, - это подрывная и деструктивная работа, которая координирует протесты. "Там конкретные призывы", - обратил он внимание.
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