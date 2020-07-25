Иван Эйсмонт. Скриншот





"Как всегда, после нашей программы начнется плач независимых СМИ, что мы тут кого-то унижаем, но давайте называть вещи своими именами: на мой взгляд (я об этом не раз говорил, в том числе и в интервью независимым средствам массовой информации), часть СМИ, довольно популярных, откровенно стала на антигосударственные рельсы. Наверное, громко будет - на революционные рельсы. Они не просто освещают события, которые происходят, а оказывают содействие", - сказал Иван Эйсмонт.





По мнению Эйсмонта в комментариях "откровенные призывы".





"Иван Михайлович, никаких революций. Они переворот готовят", - высказался директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук.





В частности директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов уточнил, что деятельность некоторых СМИ не имеет никакого отношения к журналистике. Их стримы с уличных акций, по его словам, - это подрывная и деструктивная работа, которая координирует протесты. "Там конкретные призывы", - обратил он внимание.



