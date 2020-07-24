Послание как контрольный выстрел - обязательно будет

Лукашенко своим указом No294, подписанным 24 июля, назначил дату своего послания белорусскому народу и парламенту. Не поверите: послание назначено на 3 августа, накануне досрочного голосования по выборам президента страны. К каким политическим последствиям может привести такой ход действующего руководителя? Комментирует политолог Валерий Карбалевич.





- Предвыборный ход, который должен сыграть роль главного предвыборного выступления. Другие кандидаты в президенты получили возможность два раза выступить по телевидению, а Лукашенко будет говорить сколько захочет. Лукашенко и пропустил послание, запланированное на апрель, и перенес на август, чтобы как раз накануне выборов (4 августа начинается досрочное голосование) сделать финальный выстрел. Насколько я понимаю, Всебелорусского народного собрания уже не будет, вместо него – послание народу и парламенту, главным, решающим пропагандистским выстрелом накануне выборов.





- Как такое решение трактуется с юридической и политической точки зрения?





- С юридической точки зрения нарушений вроде не видно: президент может выступать с посланием; не обязан, но может, и сам выбирает время для выступления. С точки зрения самого Лукашенко, его команды, его сторонников – это хороший ход: если бы он выступил месяцем раньше, все уже забыли бы, а тут – послание накануне досрочного голосования. Я вспоминаю свою книгу про Лукашенко: когда он баллотировался в Верховный Совет 12 созыва в 90-ым году, он очень много сделал, чтобы выступить последним. Его предвыборная программа должна быть опубликована в районной газете, и именно его программа должна была быть последней. На этом он даже сделал себе пиар: смотрите. Какие плохие начальники, не хотели его, оппозиционного кандидата, публиковать, но он добился публикации. На самом деле, последний аккорд перед выборами с точки зрения пиара – это важно, как говорил Штирлиц, запоминается последнее. С точки зрения пиара, это логичный и правильный ход. Идет избирательная кампания, и каждый кандидат максимально использует имеющиеся возможности. Лукашенко максимально использует свою привилегию – быть президентом, и в любое время использовать свое право, злоупотреблять им, с помощью государственных СМИ.





- Можно ли спрогнозировать политические последствия такого хода?





- Последствия хорошо оценивать, когда есть социология: в США вечером проводятся дебаты кандидатов, а утром появляются результаты – кто победил. У нас такого нет.

Судя по выступлениям Лукашенко сейчас, никакой внятной программы, внятного месседжа, внятной идеи у него нет. Лукашенко то апеллирует к 90-ым годам, то к идее независимости, причем даже не очень понятно, от кого угроза независимости исходит. Сложно сказать, сгенерирует ли Лукашенко идеи, достойные всенародного внимания. Но если судить по существующим трендам, настроениям в обществе, то доверие избирателей и к Лукашенко, и к государственным СМИ невысокое. И поэтому заставить человека. Среднему обывателю слушать выступление в течение часа-полтора довольно тяжело, а тем более 26-й год подряд одно и то же. Я не ожидаю серьезного политического эффекта в его пользу. Обратите внимание: когда Бабарико арестовали, то Лукашенко в Полоцке заявлял: мы его с выборов не снимем, мы дадим ему участвовать в выборах, мы не сделаем из него узника совести. Он рассчитывал, что массированная дискредитация с помощью телеканалов приведет к падению доверия к Бабарико. Но судя по всему, все произошло с точностью до наоборот – доверие к жертве произвола выросло. Пришлось его не регистрировать кандидатом и снимать с выборов. Этот пример говорит о том, что влияние государственных СМИ – а именно на государственные телеканалы и рассчитано послание Лукашенко – плохо работает. Я не верю, что этим выступлением можно будет переломить общественные настроения и повернуть вспять все тенденции, которые проявились в ходе президентской кампании.







