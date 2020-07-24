Канопацкая считает, что Тихановская ей не соперник и пригрозила судом
Рейтинги Канопацкой ничтожны, своими действиями она разочаровала многих белорусов, которые одно время ей верили.
Ее действия также непредсказуемы, как и подростка, который только и старается привлечь к себе внимание всеми возможными способами.
И, возможно, Тихановская – неидеальный кандидат, но именно ее выбрала определенная часть электората в качестве альтернативного, протестного кандидата.
Даже, если предположить, что их не 60%, но и точно не меньше 40%, однако остальные 20% голосов перетягивают другие кандидаты.
Например, со слов Сергея Черечня, около 8% электората, по его информацию, отдадут за него голос.
О действиях Канопацкой же никто не берется судить – это также бессмысленно, как ждать 30 градусов жары в Антарктиде.
Возможно, поэтому она хочет привлечь к себе внимание, безрассудными и глупыми действиями. Например, заявив, что она не будет участвовать в теледебатах, так как считает себя умнее других.
Сейчас, в буквальном смысле, посылает, так назовем, кандидата от народа.
Политтехнологи у нее так себе, по всей видимости…
Так, что же, собственно, произошло?
Анна Канопацкая резко ответила представительницам объединенного штаба: ни с вами, ни с вашими представителями я сотрудничать не будут!
Раскритиковала она и их интервью, в котором оппозиционерши сообщили, что у других кандидатов небольшие рейтинги.
Канопацкая сказала, что это не так. За подобные высказывания последует ответственность, пригрозила кандидатка.
Ознакомиться с полным текстом письма можно ниже.
21:21 24/07/2020
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