+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Канопацкая считает, что Тихановская ей не соперник и пригрозила судом

Рейтинги Канопацкой ничтожны, своими действиями она разочаровала многих белорусов, которые одно время ей верили.

Канопацкая считает, что Тихановская ей не соперник и пригрозила судом
Ее действия также непредсказуемы, как и подростка, который только и старается привлечь к себе внимание всеми возможными способами.

И, возможно, Тихановская – неидеальный кандидат, но именно ее выбрала определенная часть электората в качестве альтернативного, протестного кандидата.

Даже, если предположить, что их не 60%, но и точно не меньше 40%, однако остальные 20% голосов  перетягивают другие кандидаты.

Например, со слов  Сергея Черечня, около  8% электората, по его информацию, отдадут за него голос.

О действиях Канопацкой же никто не берется судить – это также бессмысленно, как ждать 30 градусов жары в Антарктиде.

Возможно, поэтому она хочет привлечь к себе внимание, безрассудными и глупыми  действиями.  Например, заявив, что она не будет участвовать в теледебатах, так как считает себя умнее других.

Сейчас, в буквальном смысле, посылает, так назовем, кандидата от народа.

Политтехнологи у нее так себе, по всей видимости…


Так, что же, собственно, произошло?

Анна Канопацкая резко ответила представительницам объединенного штаба: ни с вами, ни с вашими представителями я сотрудничать не будут!

Раскритиковала она и их интервью, в котором оппозиционерши сообщили, что у других кандидатов небольшие рейтинги.

Канопацкая сказала, что это не так. За подобные высказывания последует ответственность, пригрозила кандидатка.

Ознакомиться с полным текстом письма можно ниже.
spektr.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Искорцев
ДЕД БАБАЙ
Анатолий Лебедько
ПРА НАС, а точнее, безопасность единого кандидата...
Алесь Бяляцкі
История: XXVII. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. БАНЯ | Тюрьма....
Уладзiмiр Някляеў
Прапанова БНК
Владимир Подгол
Кто на выборах президента «негодяй»?
Ольга Карач
СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ провокаций от Лукашенко
Павел Знавец
Цугцванг для Лукашенко.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]