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Макей предупредил: дестабилизации ситуации руководство страны не допустит

Глава внешнеполитического ведомства находится с однодневным визитом в Латвии, где уже провел переговоры с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.

Руководство Беларуси не допустит искусственной дестабилизации ситуации в стране во время нынешней избирательной компании, поскольку это может привести к потере суверенитета и независимости, заявил в пятницу глава МИД республики Владимир Макей в Риге, где он находится с визитом, пишет sputnik.by
"Руководство Беларуси не допустит того, чтобы искусственно была дестабилизирована ситуация в обществе, в стране, и это привело к нестабильности государства, и вообще может привести к потере суверенитета, независимости Беларуси", - заявил Макей, трансляцию совместной пресс-конференции главы внешнеполитического ведомства Беларуси и его латвийского коллеги Эдгарса Ринкевичса вел белорусский МИД в своем аккаунте в Instagram.
По словам Макея, вся структура государственной власти в Беларуси нацелена на то, чтобы подготовка и проведение президентской избирательной кампании шли в полном соответствии с законом и с соблюдением прав человека.

фото: dw.com

При этом глава МИД отметил, что в Беларуси были задержания граждан "на каком-то этапе" избирательной кампании, но "эти задержания были осуществлены за нарушения конкретных правил, законов, которые существуют в Беларуси".

Накануне президент страны Александр Лукашенко потребовал от чиновников, в том числе и главы МИД отреагировать на работу ряда СМИ, которые, по его мнению, нарушают белорусские законы и "зовут на майданы".

Отношения с ЕС

Официальный Минск рассчитывает после выборов сохранить конструктивные отношения с Западом, об этом также говорил Макей в Латвии.

"Я убежден, что нам удастся пройти эту кампанию спокойно, без срывов, без сбоев, и в конечном итоге и та линия, которая сейчас у нас вырисовалась в отношениях с Европейским союзом и с западным миром, сохранится, и мы не будем отброшены (…) назад, в прошлое, в 2010 и 2006 год (когда были усилены санкции в отношении Беларуси – Sputnik). Во всяком случае, руководство Беларуси искренне заинтересовано в том, чтобы вот это поступательное движение сохранилось и после нынешних президентских выборов", - сказал Макей.

По его словам, Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с Евросоюзом, который является для Беларуси важным внешнеполитическим и внешнеэкономическим партнером.

"Мы заинтересованы в том, чтобы поступательная тенденция развития всестороннего сотрудничества с Европейским союзом и странами-членами продолжалась и развивалась", - сказал Макей.

Развитие контактов по линии Беларусь-ЕС были среди вопросов, которые обсуждалось в ходе нынешнего визита главы белорусского внешнеполитического ведомства в Латвию. По словам Макея, на переговорах рассматривались вопросы региональной безопасности, а также развития сотрудничества в рамках "Восточного партнерства". Обсуждалось и двусторонне сотрудничество.

"У нас очень хорошие перспективы развития дальнейшего сотрудничества с Латвией. К сожалению, ситуация с пандемией на некоторое время приостановила наши политические контакты, политические замыслы, но я убежден, что мы вернемся к их реализации после улучшения ситуации", - сказал министр.

По его словам, Беларусь заинтересована в тесном сотрудничестве с Латвией в транспорте, логистике, транзите, сельском хозяйстве, сфере высоких технологий.
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