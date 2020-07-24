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Ермошина вновь предлагает ввести избирательный залог для участия в выборах

Глава ЦИК РБ Лидия Ермошина в очередной раз выказалась в поддержку поправок в избирательное законодательство, предусматривающих некий аналог избирательного залога, финансово подтверждающий серьезность намерений потенциальных участников выборов.

По ее мнению, претенденты в президенты помимо сбора подписей должны создать финансовый фонд. Ермошина сказала, что такое требование избавит выборы от участия в них безработных, людей без образования, тех, кто ведет непонятный образ жизни, пишет afn.by

«Заявления в ЦИК подали 55 инициативных групп. Мы выпустили 15 проверенных инициативных групп. Из них подали документы о сборе подписей семь человек. Получается, восемь использовали это для саморекламы. Так происходит почему? Потому что выборы у нас бесплатные", — заявила Ермошина в четверг на встрече с БРСМ.
"Кандидат должен не вносить залог, а создать минимальный финансовый фонд и положить туда деньги. Это подтверждает серьезность его намерений участвовать в избирательной кампании. Эти средства он сможет использовать для оплаты деятельности инициативной группы, печати рекламной продукции. В любом случае это позволит провести отбор и не допустить к выборам деклассированных элементов", - предлагает альтернативный вариант Ермошина, отмечая, что избирательный залог в классическом виде сделает выборы доступными только для олигархов.


Ермошина также подтвердила свое мнение о необходимости снижения количества подписей для выдвижения на президентских выборах до 1% от общего количества избирателей (примерно 70 тыс.).



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