Генпрокуратура ответила на объяснение Цепкало, почему он уехал из Беларуси
Политик ранее заявил, что сотрудники прокуратуры приходили в школу, где они учатся, и просили учителей писать какие-то заявления.
— Сегодня ряд интернет-ресурсов опубликовал информацию, полученную от экс-претендента в президенты Валерия Цепкало и его супруги, о якобы проводимой прокуратурой работе по лишению Вероники Цепкало родительских прав. Эти сведения являются недостоверными. Представители прокуратуры школу, где обучаются дети супругов Цепкало, не посещали. Никаких действий, направленных на лишение Валерия или Вероники Цепкало родительских прав, органы прокуратуры не предпринимали ввиду отсутствия поводов и оснований, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.
20:20 24/07/2020
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