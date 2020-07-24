



"Очередная блестящая инициатива Ермошиной - очередной плевок на Конституцию страны.





Лидия Михайловна предложила сделать участие в президентских выборах платным. Чтобы "исключить участие случайных людей". То есть, если идея станет реальностью, то за право баллотироваться надо будет заплатить.





А как быть с всеобщим, равным избирательным правом? Правом избирать и быть избранным? В этом праве все равны - и бизнесмены, и бомжи.





Исключать участие "случайных" людей призваны супер-заградительные процедуры регистрации, чего стоит только требование собрать 100 000 подписей, что невозможно сделать, не имея достаточной группы поддержки. Наличие такой группы - уже признак "неслучайности".





В последнее время белорусская власть просто фонтанирует идеями за гранью здравого смысла. Вряд ли кто-то ожидал, я - точно нет, что страна так стремительно будет превращаться в Северную Корею.





Нам это урок: все эти годы мы жили в государстве, которое можно назвать "заготовкой" режима со всеми признаками тоталитаризма. Все готовилось к этому и было в итоге приготовлено, вся система. Для того, чтобы скатиться в пропасть достаточно лишь воли и желания пары человек.









Или не достаточно?





Лукашенко называет выборы "экзаменом", для системы, естественно. Он это повторяет от выборной кампании к выборной. Но этот сезон - это экзамен уже не для него, это экзамен уже для всего общества.



