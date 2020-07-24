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Тихановская поднимает города: более 1000 человек в Глубоком и нескончаемый поток людей в Новополоцке

Более тысячи человек собралось на встречу с кандидатом в президенты Светланой ихановской в Глубоком. И это в рабочий день в рабочее время в городе с населением меньше 18 тысяч человек

Тихановская поднимает города: более 1000 человек в Глубоком и нескончаемый поток людей в Новополоцке
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Как пишет "Наша Нива", людям не хватило места на выделенной площадке, поэтому они были вынуждены стоять на провоположной стороне дороги. 

В своем выступлении Тихановская рассказала об объединении штабов, а потом затронула ситуацию с коронавирусом: "Вишневый фестиваль в Глубоком сократили до одного дня, потому что в стране коронавирус, а как проводить "Славянский базар" несколько дней — коронавируса нет".


Кстати, ведущий пикета попросил присутствующих не кричать кричалок, связанных с насекомыми. "Мы не хотим, чтобы был хапун, чтобы кого-то задержали, по крайней мере до 9 августа", — пояснил он. 

Сегодня у Тихановской еще два выступления — в Новополоцке и Витебске.

В Новополоцке пикет проходит прямо сейчас. Там тоже собралось реально много людей, но люди идут и идут.

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По информации штаба, прямо перед пикетом коммунальщики собирались пилить дерево на месте проведения встречи. Тем не менее, пикет проходит по расписанию. Люди скандируют: "Любім, можам пераможам"


А впереди еще Витебск...
"Белорусский партизан"
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