Тихановская поднимает города: более 1000 человек в Глубоком и нескончаемый поток людей в Новополоцке
Более тысячи человек собралось на встречу с кандидатом в президенты Светланой ихановской в Глубоком. И это в рабочий день в рабочее время в городе с населением меньше 18 тысяч человек
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Как пишет "Наша Нива", людям не хватило места на выделенной площадке, поэтому они были вынуждены стоять на провоположной стороне дороги.
В своем выступлении Тихановская рассказала об объединении штабов, а потом затронула ситуацию с коронавирусом: "Вишневый фестиваль в Глубоком сократили до одного дня, потому что в стране коронавирус, а как проводить "Славянский базар" несколько дней — коронавируса нет".
Кстати, ведущий пикета попросил присутствующих не кричать кричалок, связанных с насекомыми. "Мы не хотим, чтобы был хапун, чтобы кого-то задержали, по крайней мере до 9 августа", — пояснил он.
Сегодня у Тихановской еще два выступления — в Новополоцке и Витебске.
В Новополоцке пикет проходит прямо сейчас. Там тоже собралось реально много людей, но люди идут и идут.
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По информации штаба, прямо перед пикетом коммунальщики собирались пилить дерево на месте проведения встречи. Тем не менее, пикет проходит по расписанию. Люди скандируют: "Любім, можам пераможам"
А впереди еще Витебск...
"Белорусский партизан"
16:47 24/07/2020
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