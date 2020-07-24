Не знают что "пришить": Бабарико придумали новое обвинение





Генпрокуратура сообщила, что Виктору Бабарико переквалифицировали обвинение с ч.2 ст. 431 (дача взятки) на ч.3 ст. 430 (получение взятки).





"Собранные по делу к настоящему времени доказательства — показания свидетелей и других обвиняемых, вещественные доказательства, иные документы и носители информации, полученные в ходе исполнения запросов об оказании правовой помощи от иностранных правоохранительных органов, дали основание для изменения и дополнения предъявленного обвинения. В связи с чем 24 июля 2020 года ему предъявлено новое обвинение", утверждает Генпрокуратура.





Там отмечают, что действия Бабарико по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более 28 млн рублей и их распределению среди руководства ОАО «Белгазпромбанк», совершенные им как должностным лицом — председателем правления данного банка, переквалифицированы с ч. 2 ст.431(дача взятки) на ч.3 ст. 430 (получение взятки), как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы.





Ч. 3 ст. 430 — предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 15 лет со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





Ранее сообщалось, что Виктор Бабарико обвинялся по трем статьям УК РБ: ч.2 ст. 431(дача взятки), ч.2 ст. 243 (уклонение от уплаты сумм налогов) и ч.2 ст. 235 (легализация средств, полученных преступным путем).





Заметим, что банкир - не чиновник, и обвинение банкира во взяточничестве - это уже не просто смешно, а смешно до абсурда. И свидетельствует о том, что на Бабарико у властей просто ничего нет, а таким "экстравагантным" образом власть пытается его очернить.