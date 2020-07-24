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Класковский: Кремлю выгодно, чтобы Лукашенко вышел из кампании максимально ослабленным

Заступаясь за Минск, Кремль в первую очередь преследует собственные интересы, считает политический обозреватель Александр Класковский.

Какой сигнал шлет Москва Минску, критикуя Запад за «вмешательство» в белорусские выборы"

— В данном случае Москва убивает двух зайцев. Да, формально это заступничество за Беларусь. Но это и часть антизападного курса самого российского руководства, который сформировался после аннексии Крыма, — поясняет в экспресс-комментарии «Салідарнасці» эксперт.

Российский МИД всюду вставляет свои пять копеек, если видит, что Запад проявляет приверженность демократическим ценностям и правам человека.

— Недавняя переделка Конституции в частности зафиксировала приоритет российского права над международным. Это также показательный момент, — подчеркивает собеседник «Салідарнасці».

Таким образом Москва очерчивает стратегическую линию обороны от западных влияний.

— Является ли поддержкой Минску заявление российского МИДа? Да, это в какой-то степени знак. Но пока что это слабенький сигнал, — говорит Класковский.

Эксперт напоминает о событиях 2010-го, когда многим оппонентам главы государства казалось, что в тот раз Россия оставит своего многолетнего союзника без поддержки. На это намекал и разоблачительный сериал «Крестный батька», и сложности в энергетической сфере.

В итоге же Александр Лукашенко едва не за неделю до выборов триумфально слетал в Москву, где и поддержкой заручился, и выбил очередные преференции, в который раз доказав свою способность договариваться с Кремлем.

— На этих выборах Путин пока держит Лукашенко на дистанции. Хотя и приглашал его сперва на парад в Москву, а затем на открытие мемориала во Ржеве. Но каких-то переговоров, которые белорусская пропаганда могла бы выдать, как убедительное свидетельство российской поддержки и, тем более, серьезных экономических договоренностей нет, — констатирует политический обозреватель.

Да, по мелочам российское руководство идет на уступки, но куда более важные вещи она пока держит на крючке в качестве приманки. До сих пор не решен вопрос компенсации российского налогового маневра в нефтяной отрасли. Как и вопрос цены на газ, начиная с 2021 года.

— И здесь Москва выжидает. Ей выгодно, чтобы Лукашенко вышел из кампании максимально ослабленным. Чтобы он наломал побольше дров, поссорился с Западом, подорвал свою легитимность внутри страны.

В таком состоянии, с точки зрения Москвы, Лукашенко будет максимально созревшим для продолжения подписания дорожных карт углубленной интеграции.

Эксперт не исключает, что сейчас официальный Минск пытается навести мосты с российским руководством, чтобы еще до выборов организовать встречу. Состоится ли она до 9 августа, уверенности нет, отмечает Александр Класковский:

— Путину выгодно подержать сейчас Лукашенко в подвешенном состоянии.


Но в том, что Россия поддержит бессменного руководителя Беларуси, эксперт не сомневается. Москве неуступчивый и капризный, но при этом изученный до мелочей Лукашенко все еще представляется наиболее оптимальным вариантом.
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