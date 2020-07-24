Выборы - это не финиш. Это только старт

У политиков, а чаще у тех, кто считает себя таковыми, принято начинать за здравие, но заканчивать им порой приходится за упокой. Но нет правил без исключения. Открываем финальную часть предвыборной программы Лукашенко образца 2015 г.:





«ВМЕСТЕ мы создали независимую Беларусь!

ВМЕСТЕ мы преодолеем любые невзгоды!

ВМЕСТЕ мы построим счастливую и процветающую страну!

Нам нечего делить и незачем разделяться.

Потому что БЕЛАРУСЬ У НАС ОДНА!»





Спорить с лозунгами – себе дороже. Поэтому предлагаю переместиться к началу предвыборной программы. Здравием тут и не пахнет. Была бы на то моя воля, я бы вступительную часть программы печатал с пометкой «18+»:





«От вашего выбора зависит многое. Ведь по сути сегодня перед страной всего два пути. Один путь вперед – к сохранению стабильности и порядка, свободы и независимости. Это путь единства и согласия, развития и прогресса. Это путь мира и созидания.





Другой путь назад – к смуте и хаосу «девяностых», бандитскому капитализму и дележу собственности, к ослаблению государства и потере независимости. Это путь революции, крови и войны».





Вот такая черно-белая картина. О чем она говорит? Она говорит о многом. Но не о современном мире, в котором нам всем вместе предлагается построить счастливую и процветающую страну. Она говорит об уровне понимания современного мира автором предвыборной программы.





Это мир, в котором Правде с прописной буквы противостоит кривда. Автор, естественно, рассматривает себя в качестве носителя Правды. Для православного атеиста в таком примитивном видении мира нет ничего неожиданного.





«Древние представления о добре и зле, – пояснял историк Александр Ахиеезер, – постепенно усложнялись и могли приобрести характер определенной социологической конструкции. Например, духовными христианами вся история рассматривалась как борьба двух родов – Каинова, т. е. сынов погибели, и Авелева, т. е. людей божьих. <…> Это, в сущности, модернизация старых идей о людях и нелюдях. Ведь люди Каина, в сущности, – нелюди».





Людей Каина в стране победившего социализма уничтожали десятками миллионов. Помощи нацистов-фашистов не требовалось. Желающие ознакомиться со статистикой жертв доморощенного террора легко отыщут ее в интернете.





Жизнь, однако, не стоит на месте. Современным "нелюдям" в Беларуси не только не доверяют подсчитывать голоса в участковых избирательных комиссиях, но и, судя по последней инновации ЦИК, им не доверят и созерцать задницы людей божьих во время подсчета голосов.





Для такого ограничения имеется серьезное обоснование:





«К сожалению, так сложилось, что у нас в оппозицию идут зачастую люди озлобленные, неудовлетворенные. И когда они приходят в тот или иной коллектив, то они создают очень тяжелую, нервозную обстановку. Это и ведет, собственно говоря, к отказу во включении тех или иных людей».





Узнаете автора? Это еще один статусный специалист по отделению зерен от плевел, чистых от нечистых, "нелюдей" от людей божьих. Но на этот раз в юбке.





Вот так, ни пером описать, ни в сказке сказать, ни в суд подать. И какой суд примет иск о защите чести и достоинства от "нелюдя"? Да и какая честь и какое достоинство могут быть у наследников Каина?





Иное дело наследники Авеля! Без специальной оптики их сути не разглядеть. Тонкие натуры. А где тонко, там и рвется. Это о таких мой дед говаривал: «Не тронь меня, завоняю». Они и воняют, причем, регулярно и с удовольствием. Такие вот Авели-хорьки.





Иначе дорогу, ведущую к стабильности и порядку, к свободе и независимости, всем нам грешным под их руководством не осилить.





Личности без политических прав – это нонсенс





Сталинский террор мог процветать лишь в условиях активизации массового страха. Универсальность этого принципа подтверждается описанием «другого пути» в программе главного кандидата образца 2015 г.





От мира и созидания к крови и войнам – всего одно неверное решение в день голосования и… Свят, свят, свят.





«В обществе страх – тут я вновь цитирую Ахиезера – элемент культуры, особый тип социальных отношений».





Однако не стоит отчаиваться. Защитить простого человека от обступающих его со всех сторон страхов способна ничем не ограниченная вера в вождя.





Вождь – живое воплощение высшей Правды. Он единственный источник всех позитивных перемен и одновременно главный гарант сохранения достигнутых успехов. Об этом нам постоянно напоминает государственная пропаганда.









За примерами далеко ходить не требуется. Ограничусь фрагментом статьи «Что будем выбирать» в самой солидной газете страны, автор которой скрывается под псевдонимом «Анатолий РУБИНОВ, доктор физико-математических наук, академик Национальной академии наук Беларуси»:





«Надо понимать, что без твердости и сильного характера Александра Григорьевича, его преданности Беларуси, строительству которой он отдал большую часть своей жизни, без его незаурядного политического чутья Беларусь в сложившихся условиях могла бы и не сохранить своего суверенитета. Это надо ясно осознавать и не отвлекаться на пустые разговоры о свободе и демократии, которыми сегодня занимают публику некоторые претенденты».





В традиционных обществах одна из многочисленных ролей вождя – роль социального интегратора. Но т.к. носители традиционной культуры в Беларуси еще не перевелись (их полно даже среди академиков), то упоминание о незаурядном политическом чутье конкретного человека, благодаря которому сохраняется наш суверенитет, выглядит оправданным.





Отпадание от вождя – равносильно отпаданию от Правды. Отпадание от вождя – равносильно потери источника жизни.





В свою очередь возможности вождя творить Правду не безграничны. Социальным серфингом (искусством удержаться на волне, порожденной страхами перед динамичным современным миром) суждено овладеть немногим. Но перед теми, кто им овладел, открывается головокружительная перспектива.





Начинается она, как правило, со сбора «чемоданов компромата» на своих ближайших коллег, а заканчивается борьбой с любителями пустых разговоров о свободе и демократии, готовыми в любой момент заполнить «вакуум безвластия».





Подобные разговоры велись в Беларуси и в начале 90-х. Но велись они меньшинством. Поэтому ни Зенон Позняк, ни Станислав Шушкевич на первых и последних демократических президентских выборах в 1994 г. не смогли пробиться во второй тур.





Победа и не просто победа по очкам, а победа триумфальная досталась обладателю «незаурядного политического чутья». Оно же (чутье) помогло триумфатору еще четыре раза элегантно повторять свой электоральный триумф. Далеко не последнюю роль при этом, как верно заметил академик, сыграли «сложившиеся условия».





Однако «сложившиеся условия» – субстанция переменчивая. Вспомним товарища Сталина. Сколь активно не уничтожал он современных ему "нелюдей" (например, кулаков), но повысить эффективность сельского хозяйства так и не смог. Тем не менее свою главную задачу по переходу от аграрной экономики к индустриальной отец народов выполнил. Цена этого перехода – вопрос отдельный.





Современная Беларусь переходит от индустриальной экономики к постиндустриальной. Формальным критерием этого перехода является превышение числа занятых в сфере услуг над числом занятых в производстве. В республике-партизанке он был зафиксирован в 2005 г. (57,2% vs. 42,8% в 2018 г.).





Как показывает мировая практика, основным субъектом перехода к постиндустриальной экономике может быть только самостоятельная, т.е. независимая от государства личность. Но личности без политических прав – это нонсенс. Это что-то из времен сталинских шарашек.









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Конфликт, проявившийся в ходе президентской электоральной кампании в 2020 году, порожден принципиально иной «сложившейся ситуацией», на которую хозяин Дворца Независимости пытается ответить старыми, привычными ему методами.





Выборы закончатся. Однако они не подведут черту под авторитаризмом белорусского разлива, но с большой долей вероятности то, что многие принимают сегодня за финиш, окажется стартом.