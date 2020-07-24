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И что он может нам сказать? 3 августа Лукашенко решил обратиться к "народу и парламенту"

Александр Лукашенко выступит с ежегодным посланием народу и парламенту", которое должно было прозвучать еще в апреле, 3 августа


По информации, размещенной на сайте pravo.by, в соответствии с указом Лукашенко от 24 июля 2020 года, 3 августа в Минске созывается третья внеочередная сессия Палаты представителей и Совета Республики для заслушивания ежегодного "послания белорусскому народу и Национальному собранию Беларуси".

Наших с вами денег Лукашенко не жалко - для созыва внеочредной сессии нужны немалые средства, которые могли бы пойти на столь необходимую социальную поддержку граждан, которые благодаря проводимой Лукашенко политике с каждым днем становятся все более бедными и беззащитными.
"Белорусский партизан"
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