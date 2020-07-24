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Карбалевич: Дилемма Лукашенко - проиграть домохозяйке или снять Тихановскую и показать, что испугался слабой женщины

“Проиграть выборы домохозяйке позорно” — Валерий Карбалевич допускает исключение Светланы Тихановской из списка кандидатов в президенты


“То, что вокруг Светланы объединился протестный электорат, стало
Политический обозреватель Валерий Карбалевич в своем блоге на сайте Радио “Свабода” заявил, что власти стоят перед диллемой - снимать или нет Светлану Тихановскую с выборов.

“То, что вокруг Светланы объединился протестный электорат, стало неожиданностью для власти. И тут перед Лукашенко возникла дилемма. Ничего не делать и рисковать электоральным поражением во время голосования? Снять ли Светлану с выборов и одержать электоральную победу, но заплатить за это еще большей делегитимизацией выборов?”, — задается вопросом Валерий Карбалевич.

“Оба решения плохи. Проиграть выборы домохозяйке позорно. Можно возразить: кто же об этом узнает, голоса же не считают? На самом деле голоса все же считают и настоящие результаты голосования известны самому Лукашенко и всем, кто имеет отношение к выборам. Хотя бы членам избирательных комиссий. Это десятки тысяч людей. Скрыть это невозможно”, — считает обозреватель.

“Но и снять Светлану — это не меньший удар по престижу Лукашенко. Ведь таким шагом он показал бы обществу, что испугался даже слабой женщины, которая не имела никаких политических амбиций”, — пишет Валерий Карбалевич.

Полностью мнение обозревателя и варианты развития событий читайте здесь (белорусский язык).
Источник: telegraf.by
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