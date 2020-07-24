



“То, что вокруг Светланы объединился протестный электорат, стало

Политический обозреватель Валерий Карбалевич в своем блоге на сайте Радио “ Свабода ” заявил, что власти стоят перед диллемой - снимать или нет Светлану Тихановскую с выборов.





“То, что вокруг Светланы объединился протестный электорат, стало неожиданностью для власти. И тут перед Лукашенко возникла дилемма. Ничего не делать и рисковать электоральным поражением во время голосования? Снять ли Светлану с выборов и одержать электоральную победу, но заплатить за это еще большей делегитимизацией выборов?”, — задается вопросом Валерий Карбалевич.





“Оба решения плохи. Проиграть выборы домохозяйке позорно. Можно возразить: кто же об этом узнает, голоса же не считают? На самом деле голоса все же считают и настоящие результаты голосования известны самому Лукашенко и всем, кто имеет отношение к выборам. Хотя бы членам избирательных комиссий. Это десятки тысяч людей. Скрыть это невозможно”, — считает обозреватель.





“Но и снять Светлану — это не меньший удар по престижу Лукашенко. Ведь таким шагом он показал бы обществу, что испугался даже слабой женщины, которая не имела никаких политических амбиций”, — пишет Валерий Карбалевич.



