"Валерий Цепкало вынужден был покинуть территорию Беларуси и уехал вчера ночью с детьми", - заявил источник.

Он утверждает, что такое решение Цепкало принял после того, как "его детей пытались забрать из школы".

Собеседник также сообщил, что Вероника Цепкало, которая осталась в Беларуси и входит в структуру объединенного штаба трех политиков в пользу кандидата в президенты Светланы Тихановской "сегодня сделает официальное заявление по этому поводу".





А пока Вероника Цепкало подтвердила отъезд мужа с детьми TUT.by.





По ее словам, Валерия собирались задержать, а ее саму — лишить родительских прав. По словам Вероники Цепкало, ее супруг с детьми уехал в Россию.



— Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления.

Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность, — сказала Вероника Цепкало.



Супруга экс-претендента остается в Беларуси.

— Я в Беларуси, я со своими боевыми подругами, моими соратницами Светланой и Марией, — заявила Вероника Цепкало.

Сегодня у представительниц объединенного штаба три встречи с избирателями: в Глубоком, Новополоцке и Витебске.

Ранее кандидат в президенты Светлана Тихановская также заявила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз.

Напомним, 14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты якобы из-за нехватки необходимых для этого 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение.





Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей. По данным штаба, в избиркомы было сдано 160 тыс. подписей. Однако ЦИК признал достоверными менее 80 тыс. подписей.





16 июля Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты, при этом он отмечал, что "не питает никаких иллюзий в отношении того, какое решение суд вынесет". Верховный суд жалобу отклонил.









Накануне Цепкало выступил с видеообращением, в котором заявил о создании Комитета народного единства.





"В Комитет народного единства я хотел бы пригласить всех известных в Беларуси политиков, которых Лукашенко выбрасывал с политической арены. Я хочу пригласить всех деятелей культуры, науки, искусства - тех, для которых небезразлична судьба, небезразлична история нашей страны.





Я хочу пригласить спортсменов, которые сегодня могут доказать, что они действительно с народом, а не с этой властью, которая уже, по большому счету, скомпрометировала себя", - сказал политик.



