+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Валерий Цепкало уехал из Беларуси вместе с детьми - это подтвердила его жена

Экс-претендент на президентский пост Валерий Цепкало покинул территорию Беларуси минувшей ночью и сейчас находится в Москве вместе с детьми. По словам его супруги Вероники, Валерия собирались задержать, а ее саму — лишить родительских прав.

Валерий Цепкало уехал из Беларуси вместе с детьми - это подтвердила его жена
Его жена, Вероника Цепкало, осталась в Беларуси, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" источник из окружения политика.

"Валерий Цепкало вынужден был покинуть территорию Беларуси и уехал вчера ночью с детьми", - заявил источник.

Он утверждает, что такое решение Цепкало принял после того, как "его детей пытались забрать из школы".

Собеседник также сообщил, что Вероника Цепкало, которая осталась в Беларуси и входит в структуру объединенного штаба трех политиков в пользу кандидата в президенты Светланы Тихановской "сегодня сделает официальное заявление по этому поводу".

А пока Вероника Цепкало подтвердила отъезд мужа с детьми TUT.by. 

По ее словам, Валерия собирались задержать, а ее саму — лишить родительских прав. По словам Вероники Цепкало, ее супруг с детьми уехал в Россию.

— Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления. 

Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность, — сказала Вероника Цепкало.


Супруга экс-претендента остается в Беларуси.

— Я в Беларуси, я со своими боевыми подругами, моими соратницами Светланой и Марией, — заявила Вероника Цепкало.

Сегодня у представительниц объединенного штаба три встречи с избирателями: в Глубоком, Новополоцке и Витебске.

Ранее кандидат в президенты Светлана Тихановская также заявила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз.

Напомним, 14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты якобы из-за нехватки необходимых для этого 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение. 

Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей. По данным штаба, в избиркомы было сдано 160 тыс. подписей. Однако ЦИК признал достоверными менее 80 тыс. подписей.

16 июля Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты, при этом он отмечал, что "не питает никаких иллюзий в отношении того, какое решение суд вынесет". Верховный суд жалобу отклонил.


Накануне Цепкало выступил с видеообращением, в котором заявил о создании Комитета народного единства.

"В Комитет народного единства я хотел бы пригласить всех известных в Беларуси политиков, которых Лукашенко выбрасывал с политической арены. Я хочу пригласить всех деятелей культуры, науки, искусства - тех, для которых небезразлична судьба, небезразлична история нашей страны. 

Я хочу пригласить спортсменов, которые сегодня могут доказать, что они действительно с народом, а не с этой властью, которая уже, по большому счету, скомпрометировала себя", - сказал политик.
"Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
История: XXVII. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. БАНЯ | Тюрьма....
Уладзiмiр Някляеў
Прапанова БНК
Владимир Подгол
Кто на выборах президента «негодяй»?
Ольга Карач
СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ провокаций от Лукашенко
Павел Знавец
Цугцванг для Лукашенко.
Валерий Щукин
Прольется ли в Беларуси кровь народа?
Владимир Искорцев
ЛИЦЕМЕРИЕ ВЛАСТИ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]