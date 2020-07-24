Валерий Цепкало уехал из Беларуси вместе с детьми - это подтвердила его жена
Экс-претендент на президентский пост Валерий Цепкало покинул территорию Беларуси минувшей ночью и сейчас находится в Москве вместе с детьми. По словам его супруги Вероники, Валерия собирались задержать, а ее саму — лишить родительских прав.
Его жена, Вероника Цепкало, осталась в Беларуси, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" источник из окружения политика.
"Валерий Цепкало вынужден был покинуть территорию Беларуси и уехал вчера ночью с детьми", - заявил источник.
Он утверждает, что такое решение Цепкало принял после того, как "его детей пытались забрать из школы".
Собеседник также сообщил, что Вероника Цепкало, которая осталась в Беларуси и входит в структуру объединенного штаба трех политиков в пользу кандидата в президенты Светланы Тихановской "сегодня сделает официальное заявление по этому поводу".
А пока Вероника Цепкало подтвердила отъезд мужа с детьми TUT.by.
По ее словам, Валерия собирались задержать, а ее саму — лишить родительских прав. По словам Вероники Цепкало, ее супруг с детьми уехал в Россию.
— Мы получили информацию из достоверных источников, что моего супруга планируют задержать по надуманным обстоятельствам. Мы не знали, что это за обстоятельства, но два дня тому назад прокуратура пришла в школу, где учатся мои дети, и просили учителей написать заявления.
Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что мы вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что мы видим реальную угрозу и опасность, — сказала Вероника Цепкало.
Супруга экс-претендента остается в Беларуси.
— Я в Беларуси, я со своими боевыми подругами, моими соратницами Светланой и Марией, — заявила Вероника Цепкало.
Сегодня у представительниц объединенного штаба три встречи с избирателями: в Глубоком, Новополоцке и Витебске.
Ранее кандидат в президенты Светлана Тихановская также заявила, что вывезла детей из Беларуси в Евросоюз.
Напомним, 14 июля Центризбирком Беларуси не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты якобы из-за нехватки необходимых для этого 100 тыс. достоверных подписей за его выдвижение.
Инициативная группа Цепкало собрала более 200 тыс. подписей. По данным штаба, в избиркомы было сдано 160 тыс. подписей. Однако ЦИК признал достоверными менее 80 тыс. подписей.
16 июля Цепкало подал в Верховный суд жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты, при этом он отмечал, что "не питает никаких иллюзий в отношении того, какое решение суд вынесет". Верховный суд жалобу отклонил.
Накануне Цепкало выступил с видеообращением, в котором заявил о создании Комитета народного единства.
"В Комитет народного единства я хотел бы пригласить всех известных в Беларуси политиков, которых Лукашенко выбрасывал с политической арены. Я хочу пригласить всех деятелей культуры, науки, искусства - тех, для которых небезразлична судьба, небезразлична история нашей страны.
Я хочу пригласить спортсменов, которые сегодня могут доказать, что они действительно с народом, а не с этой властью, которая уже, по большому счету, скомпрометировала себя", - сказал политик.
"Белорусский партизан"
12:44 24/07/2020
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