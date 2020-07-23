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Лукашенко перед выборами получил тревожный сигнал из США

Отношения Минска и Вашингтона будут зависеть от того, насколько кровавыми будут президентские выборы в Беларуси. Но действия белорусских властей в последние месяцы не позволяют рассчитывать на мирный исход избирательной кампании.

Лукашенко перед выборами получил тревожный сигнал из США
Лукашенко и госсекретарь США Майк Помпео
Эксперты не исключают, что до выборов страны не обменяются послами. Тревожный сигнал – звонок главе белорусского МИДа Владимиру Макею заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Дэвида Хэйла.

«По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хэйлом, – сообщило госинформагентство Белта.  – Собеседники обсудили актуальные темы белорусско-американских отношений, затронули текущие вопросы региональной и международной повестки дня». 

Кроме того, «по просьбе американской стороны Владимир Макей детально проинформировал собеседника о нюансах президентской избирательной кампании в Беларуси», говорится в сообщении агентства.

Напомним, что Дэвид Хэйл посещал Минск в сентябре прошлого года. Во время визита он заявил, что страны вскоре обменяются послами, которых нет уже с 2008 года. «Мы считаем, что сегодня исторический момент в белорусско-американских отношениях», – сказал тогда Дэвид Хэйл.

Дипломатические миссии в течение 12 лет возглавляли временные поверенные. Причиной конфликта стали экономические санкции, которые США ввели в отношении Беларуси. 

Эксперты называли визит Дэвида Хэйла «символической точкой в долгом процессе нормализации отношений». Сейчас они говорят о том, что точка может превратиться в многоточие, несмотря на то, что Минск и Вашингтон в одном шаге от обмена послами. 

О том, что президент США Дональд Трамп предлагает на пост посла в Минске сотрудницу бюро Госдепартамента США по делам Европы и Евразии Джули Фишер, сообщалось еще в апреле. 

На прошлой неделе глава Беларуси Александр Лукашенко уже назначил на должность посла в Вашингтоне бывшего замглавы МИДа Олега Кравченко. Тот пояснил журналистам, что намерен отбыть к месту службы уже в августе.

Сейчас, анализируя ситуацию, эксперты не исключают, что реализация планов может быть как минимум отложена на осень. Нельзя отрицать, по их мнению, и возврата к полному похолоданию отношений. Все будут зависеть от того, насколько кровавыми будут президентские выборы в Беларуси. 

Ранее аналитики говорили о том, что ни Европе, ни США сейчас совсем не хочется портить с Минском отношения, которые только-только наладились. Они не исключают, что Запад закроет глаза на явно недемократичные белорусские выборы, если в ходе противостояния власти и ее оппонентов не прольется кровь.

Аналитики не исключают, что Дэвид Хэйл попытался предостеречь власти Беларуси от резких шагов. Во всяком случае, основания для того, чтобы понимать, что в Вашингтоне следят за происходящим, есть. 


Так, 15 июля пресс-секретарь Госдепартамента США Морган Ортагус высказала обеспокоенность США сообщениями о массовых протестах и задержаниях мирных активистов в Белоаруси. 

В начале июня посольство США вместе с представительством ЕС и посольством Великобритании выступили с совместным заявлением, в котором призвали белорусские власти «принять необходимые меры для проведения безопасных, мирных, свободных и справедливых выборов и обеспечения фундаментальных свобод». 

Затем посольство США написало в своем официальном аккаунте в Тwitter, что «уважение основных свобод и демократии» властями Беларуси «прокладывает путь к более тесным связям с США», дав тем самым понять, что дальнейшие взаимоотношения Минска и Вашингтона зависят от хода избирательной кампании. 

«Отношения с США в ближайшие несколько месяцев будут во многом определяться фоном президентских выборов в Беларуси и находиться в зоне высокой неопределенности», – отмечают эксперты «Минского диалога» в своем очередном обзоре. 

По их мнению, в ближайшее время никаких значимых контактов и действий в диалоге Минска и Вашингтона ожидать не следует.


«Отличительной особенностью военных режимов является доминирование власти людей, которые специализируются на применении силы/насилия», – пишет политолог Андрей Елисеев

«Первой значительной вехой эволюции белорусского авторитаризма в сторону персоналистского военного режима можно считать назначение главой президентской администрации Игоря Сергеенко, генерал-майора КГБ», – отмечает эксперт. 

Далее силовик Роман Головченко заменил в премьерском кресле экономиста Сергея Румаса, а генерал-майор КГБ Иван Тертель – главу Госконтроля Леонида Анфимова, трудившегося в сфере промышленной политики и менеджмента, напоминает эксперт. 

Лукашенко все чаще проводит параллели между Второй мировой войной и его нынешней войной с врагами, которые везде – и на Востоке, и на Западе. Недавно он выступил с предложением сделать обязательным условием для кандидатов на пост президента службу в армии.

Применительно к текущей ситуации местные наблюдатели рассказывают о тренировках силовиков по разгону митингов. В интернете были опубликованы фотографии, как на окна в Доме правительства ставят решетки и укрепляют забор резиденции президента в Дроздах. 


На фоне того, что решения ЦИКа постепенно сводят к нулю возможность проведения прозрачных выборов, а политизация населения нарастает, рассчитывать на мирный исход нынешней избирательной кампании в Беларуси очень сложно. 
Антон Ходасевич, ng.ru
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