Мнение: У чиновников и силовиков - чуткие уши, они задумались о "мягком кресле при новом правителе"
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Адвокат Михаил Кирилюк на своей странице в Facebook высказался относительно того, что в складывающейся ситуации белорусские силовики и чиновники начинают задумываться о «мягком кресле при новом правителе».
Как пишет адвокат, «чиновники и силовики — это две современные опоры белорусского правительства», основной задачей которых является выполнение приказов.
Но в последнее время, по его словам, они начали видеть, что «простолюдины, десятилетия склонявшие голову на любой окрик — начали огрызаться», а «опальные купцы, десятилетиями подобострастно молчавшие, начали уже открыто возвышать голос против великого князя».
«Что при этом они думают? Они думают о том, что всё проходит, закончится и правление великого князя. Они думают о том, что неплохо бы сохранить мягкое кресло и при новом правителе. Они оглядываются по сторонам, в поисках опоры. У них очень чуткие уши и развитое обоняние. Как только они увидят, что критическая масса перешла в лагерь фронды, они начнут соревноваться в том, кто больше принесет полезного лидерам новой правящей партии», — считает Михаил Кирилюк.
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Источник: telegraf.by
11:35 24/07/2020
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