

Командующий силами спецопераций Вадим Денисенко доложил об организационно-штатной структуре и основных задачах бригады, затем, по официальной версии, Лукашенко познакомили с образцами вооружения, снаряжения и формой одежды подразделений специального назначения.

Лукашенко поинтересовался, насколько удобная форма и осмотрел стрелковое вооружение, которое используют отряды спецназначения: пулеметы, снайперские винтовки, автоматы, гранатометы и ракетную установку.







Как передает БелТА, сегодня Лукашенко отправился в 5-ю отдельную бригаду специального назначения, дислоцирующуюся в Марьиной Горке.