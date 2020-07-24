Тихановская завела Telegram-канал. Догадайтесь, как она его назвала





Кандидат в президентызавела в Telegram персональный канал и назвала его Пул Первой





Дело в том, что приближенный к Лукашенко телеграм-канал, освещающий его деятельность, называется Пул Первого.

Любопытно, что пролукашенковский телеграм-канал за все время своего существования собрал немногим более 32 тысяч подписчиков, телеграм-канал Светланы Тихановской всего за полсуток собрал уже почти 12 тысяч подписчиков