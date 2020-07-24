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Канопацкая о предложении сняться с выборов в пользу Тихановской: Никогда!

На странице кандидата в президенты Анны Канопацкой в Фэйсбуке опубликовано письмо-ответ на призыв к другим кандидатам сняться с выборов в пользу Светланы Тихановской.

Оно стало результатом реакции на публикацию на информационном ресурсе TUT.BY видеозаписи беседы со Светланой Тихановской, Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало.

В этом письме от имени Канопацкой заявляется, что публичное высказывание со стороны представительниц объединенного штаба относительно наличия «у остальных кандидатов небольшого рейтинга» не соответствует действительности, является ложным и будет иметь последствия.

Утверждается, что Канопацкая может «ответить на указанные действия в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь».
Источник: nv-online.info
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