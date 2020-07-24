Оно стало результатом реакции на публикацию на информационном ресурсе TUT.BY видеозаписи беседы со Светланой Тихановской, Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало.





В этом письме от имени Канопацкой заявляется, что публичное высказывание со стороны представительниц объединенного штаба относительно наличия «у остальных кандидатов небольшого рейтинга» не соответствует действительности, является ложным и будет иметь последствия.





Утверждается, что Канопацкая может «ответить на указанные действия в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь».







