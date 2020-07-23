Репортаж: митинг Тихановской в Борисове - пришли тысячи жителей
По дороге в город колонну кандидата в президенты останавливали сотрудники ГАИ. Проверили документы – отпустили.
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Митинг прошел у универмага «Веста-Борисов».
Вероники Цепкало на митинге не было.
Светлана Тихановская призывала не голосовать досрочно, говорила о себе, маленьких пенсиях, коронавирусе.
Уже по традиции в Борисове также возникли проблемы с интернетом, с трансляцией со сцены.
Мария Колесникова обратилась к силовикам: "Мы хотим, чтобы офицеры гордились своими погонами....Достаточно насилия, через насилие не станешь президентом".
На митинге сегодня собралось «больше 3% от общего числа борисовчан». По разным оценкам, на митинг пришло от 1,5 до 5 тысяч человек.
фото: gazetaby.com
видео: радио Свобода
"Белорусский партизан"
21:03 23/07/2020
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