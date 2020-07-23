Репортаж: митинг Тихановской в Борисове - пришли тысячи жителей

Митинг прошел у универмага «Веста-Борисов».

Вероники Цепкало на митинге не было.

Светлана Тихановская призывала не голосовать досрочно, говорила о себе, маленьких пенсиях, коронавирусе.

Уже по традиции в Борисове также возникли проблемы с интернетом, с трансляцией со сцены.

Мария Колесникова обратилась к силовикам: "Мы хотим, чтобы офицеры гордились своими погонами....Достаточно насилия, через насилие не станешь президентом".