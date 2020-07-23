Он приказал выдворять иностранных журналистов, которые «не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы». Об этом он заявил в ходе совещания с руководством экономического блока страны, сообщает телеграм-канал «Пул первого», пишет TUT.BY





— Народ для того и поставил нас, чтобы мы были гарантом его безопасности и спокойствия. А если удары окажутся слишком сильными, мы должны смягчить их последствия. Для этого надо больше людям объяснять, что происходит в стране, да и в мире, почему мы принимаем те или иные решения, — заявил Лукашенко.





Он раскритиковал власти за их работу на информационном поле.





— Конечно, меня удивляет в последнее время работа Администрации президента, пресс-секретаря (Натальи Эйсмонт — Прим. TUT.BY), да, думаю, и Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова. — Прим. TUT.BY) могла бы на это пристальнее посмотреть.









При этом Лукашенко подчеркнул, что речь идет не только об интернет-изданиях, но и о печатной прессе.





- Я сегодня взял все газеты, посмотрел на так называемую «Комсомольскую правду в Беларуси». Уже скоро в желтизну превратится. Видите ли, руководитель их (генеральный директор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин в одном из интервью раскритиковал президента Беларуси — Прим TUT.BY), сидя в Москве, не то в Кремле, выступил с заявлением, и началась тенденциозная подача информации. Пускай поедут в поле, где сегодня идет действительно сражение, борьба за урожай. Небывалый урожай на полях сегодня стоит. Снимите, расскажите, сфотографируйте комбайнера-тысячника. У нас за три дня тысячники появились! Расскажите об этих простых людях — работягах, которые кормят страну. Все ж завтра побегут в магазины, эти писаки, чтобы купить кусок хлеба себе, родным, близким, детям, — предложил президент.





Он также потребовал у чиновников выполнять свои обязанности.





— Слушайте, мы хозяева в этой стране. Выполняйте свои обязанности. Не можете — скажите, что вы не можете. Будут другие этим заниматься. Да и в правительстве у нас, Министерстве иностранных дел все сидят, ждут команды президента. Что это за отношение к стране? BBC, «Свобода», «Свободная Европа» и так далее, стримы эти… Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам. Почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь. Не надо ждать никакого конца электоральной кампании. Выдворяйте отсюда, если они не соблюдают наши законы и зовут людей на майданы. Повторять больше не буду, несмотря на то, что мы вошли в этот сложный электоральный период. Это ж не дело — оскорбление за скорблением. Ладно меня там измазали вдоль и поперек. Уже набросились на ни в чем не повинных председателей участковых комиссий. А у них же семьи, дети, — обратился Лукашенко в главе МИД Владимиру Макею.







