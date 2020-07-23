+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Валерий Цепкало призвал создать Комитет народного единства: Наша задача – убрать эту власть

Экс-председатель ПВТ Валерий Цепкало призвал создать Комитет народного единства, в который должны войти бывшие политики, деятели науки и культуры, спортсмены.

Валерий Цепкало призвал создать Комитет народного единства: Наша задача – убрать эту власть
Валерий Цепкало в обращении заявил, что недопуск его, а также Виктора Бабарико, был довольно ожидаемый, передает Белсат.

«Так власти один шагом произвели трех рейтинговых кандидатов, которые суммарно имеют 90% поддержки. Понятно, что так сделал Лукашенко. Его 3% рейтинга не позволяют его знаниям и утраченному за 26 лет опыту победить нас в честной конкурентной борьбе».

Цепкало отметил, что решение Верховного суда не было для его команды неожиданностью. Для него очевидно, что в Беларуси все ветви власти принадлежат одному человеку, который делает все возможное, чтобы остаться у власти. Даже хоть народ и не хочет его видеть.


Комитет народного единства

Через объединение трех штабов команды Цепкало хочет показать, что даже домохозяйка, человек без политического опыта, в текущих исторических условиях способна победить Лукашенко.

«Я убежден, что создан народный консенсус – мы не хотим видеть капризного правителя. Мы хотим видеть Беларусь другой страной, свободной и демократической, где люди не будут бояться высказывать свою точку зрения. Где люди будут спокойно и без страха ходить по улицам, стоять в очередях, сумеют достойно зарабатывать».

Валерий Цепкало создает комитет народного единства, как противопоставление единоличной власти в стране. Кого туда пригласят?

- политиков, которые были выброшены с политической арены
- деятелей культуры, науки и искусства, которым небезразлична судьба и история Беларуси
- спортсменов, которые вместе с народом

«Власть без ориентиров и ценностей превращается в убогую, мерзкую, отвратительную власть. Наша задача – убрать ее. Убрать тех, кто рассматривает белорусский народ как источник благополучия, чтобы ему и его семье было как жить. Я думаю, что с этим надо заканчивать. Пришло время перемен. Давайте мы используем эту уникальную возможность, чтобы сделать нашу Беларусь свободной, демократической, цивилизованной страной», – говорит политик.

Валерия Цепкало 14 июля ЦИК не зарегистрировал как кандидата в президенты. Позже его штаб объединился с командами Виктора Бабарико и Светланы Тихановской, чтобы вместе одержать победу.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
История: XXVII. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. БАНЯ | Тюрьма....
Уладзiмiр Някляеў
Прапанова БНК
Владимир Подгол
Кто на выборах президента «негодяй»?
Ольга Карач
СКОЛЬЗКИЙ ПУТЬ провокаций от Лукашенко
Павел Знавец
Цугцванг для Лукашенко.
Валерий Щукин
Прольется ли в Беларуси кровь народа?
Владимир Искорцев
ЛИЦЕМЕРИЕ ВЛАСТИ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]