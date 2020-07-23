Валерий Цепкало в обращении заявил, что недопуск его, а также Виктора Бабарико, был довольно ожидаемый, передает Белсат.





«Так власти один шагом произвели трех рейтинговых кандидатов, которые суммарно имеют 90% поддержки. Понятно, что так сделал Лукашенко. Его 3% рейтинга не позволяют его знаниям и утраченному за 26 лет опыту победить нас в честной конкурентной борьбе».





Цепкало отметил, что решение Верховного суда не было для его команды неожиданностью. Для него очевидно, что в Беларуси все ветви власти принадлежат одному человеку, который делает все возможное, чтобы остаться у власти. Даже хоть народ и не хочет его видеть.









Комитет народного единства

Через объединение трех штабов команды Цепкало хочет показать, что даже домохозяйка, человек без политического опыта, в текущих исторических условиях способна победить Лукашенко.





«Я убежден, что создан народный консенсус – мы не хотим видеть капризного правителя. Мы хотим видеть Беларусь другой страной, свободной и демократической, где люди не будут бояться высказывать свою точку зрения. Где люди будут спокойно и без страха ходить по улицам, стоять в очередях, сумеют достойно зарабатывать».





Валерий Цепкало создает комитет народного единства, как противопоставление единоличной власти в стране. Кого туда пригласят?





- политиков, которые были выброшены с политической арены

- деятелей культуры, науки и искусства, которым небезразлична судьба и история Беларуси

- спортсменов, которые вместе с народом





«Власть без ориентиров и ценностей превращается в убогую, мерзкую, отвратительную власть. Наша задача – убрать ее. Убрать тех, кто рассматривает белорусский народ как источник благополучия, чтобы ему и его семье было как жить. Я думаю, что с этим надо заканчивать. Пришло время перемен. Давайте мы используем эту уникальную возможность, чтобы сделать нашу Беларусь свободной, демократической, цивилизованной страной», – говорит политик.





Валерия Цепкало 14 июля ЦИК не зарегистрировал как кандидата в президенты. Позже его штаб объединился с командами Виктора Бабарико и Светланы Тихановской, чтобы вместе одержать победу.