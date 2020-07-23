“Если говорить про Беларусь, был целый ряд встреч, я глубоко верю в потенциал "союзного договора", считаю, что работа, которая проведена была, связанная с интеграцией и с разработкой дорожных карт по всем направлениям взаимодействия с Беларусью, была сделана отлично”, — похвалился перед российскими депутатами их премьер.





“Там буквально немного осталось вещей, которые надо обсудить. И верю в то, что если мы совместно по этим картам создадим единое пространство и примем, с изъятиями, возможно, Единый налоговый кодекс, когда мы сможем унифицировать наши ставки, подходы, то мы сможем разговаривать в том числе о механизме ценообразования на энергоносители уже, как в принципе и предлагают наши белорусские партнеры”, — цитирует Мишустина Телеграф









Напомним, с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным Лукашенко встречался в Минске 17 июля.





«Вы нам человек не чужой и по рождению, и вы нам человек не чужой, поскольку представляете близкую, братскую нам Российскую Федерацию. Вы у нас не гость, вы – дома», — сказал тогда Лукашенко, пообещав Мишустину рассказать о "странных вещах", которые происходят в Беларуси в предверии президентских выборов.







Чем закончилась встреча и о каких "странных вещах" рассказывал Лукашенко Мишустину, официально не сообщалось.