Финальный аккорд Ермошиной

Она отказала в регистрации Валерию Цепкало, не признав львиную долю собранных его инициативной группой подписей; досрочно признала виновным (подчеркнем: без суда) Виктора Бабарико, отказалась приглашать иностранных наблюдателей (напомним: БДИПЧ ОБСЕ не получило соответствующего приглашения).





А сейчас она де факто свела наблюдение за ходом голосования к его имитации: нет сомнений в том, что ограниченное число наблюдателей составят представители тех же организаций, что ранее составили участковые избирательные комиссии. Левая рука будет наблюдать за правой.





И все это – на фоне заявлений о своей усталости, о последней проводимой ею избирательной кампании и о неизбежности отставки.





Дом в Дроздах будет продан. Как уже заявлялось ранее, пенсионерке Ермошиной будет не под силу его содержать.





Осмелюсь высказать одно личное предположение: и незачем содержать. Со страной, которой двадцать шесть лет назад выпускница юрфака Калининградского университета помогла уверенно шагнуть на путь диктатуры, Лидию Михайловну больше ничего не будет связывать.









Скорее всего – это по моему мнению, разумеется, – она просто переедет в Калининград, где у нее есть подруги, примет российское гражданство и забудет свою деятельность на посту главы белорусской ЦИК как скверный сон.





Лидия Михайловна хорошо понимает: проводимые ею выборы уже обречены на непризнание демократическими как внутри самой страны, так и за ее пределами.





Процент доверия к возглавляемому ею институту окончательно рухнет, санкции Запада, скорее всего, будут возобновлены, а значит, дальше Калининграда ехать будет некуда. Вот, в Калининград и поедет.





Старая немецкая архитектура создаст иллюзию европейскости. Опять-таки, могила великого философа под рукой: Путин любит поговорить с Махатмой Ганди, Ермошиной будет о чем перекинуться словом с Иммануилом Кантом.





Немолодую, умную и циничную женщину бросили на амбразуру, затыкать прореху, образовавшуюся в результате резкого падения лукашенковского рейтинга. Печально, но она все понимает.





Не будет власть стрелять по согражданам – может быть, Лидия Михайловна уедет мирно. Будет стрелять – первый же залп оставит отверстие в ее судьбе. Далее уточнять не будем. Боюсь, если российский президент не выдаст ей паспорт в ускоренном порядке, белорусское правительство сумеет ее вытребовать.





А если паспорт все-таки выдадут, то денег за проданный дом может хватить на некоторое время: возраст все-таки почтенный, ездить за границу не придется. Ну, долетит самолетом до «северной Венеции», оттуда – по Золотому кольцу… Тоже можно отдохнуть.





Ей уже все равно, что будет и с нами, и со страной. На себе она поставила крест, так что сейчас остается лишь обводить его, как это делают скучающие школьники, делая все более и более жирным.





И уж тем более ей все равно, что будет с кандидатом в президенты, чьи требования она так безоговорочно претворяет в реальность. В конце концов, если ее собственная жизнь закончена, почему она должна заботиться о том, чтобы продлить еще чью-то? Мальчик взрослый, голова на плечах есть, пусть думает о себе сам.





У кого-то есть сомнения о том, какой результат она объявит 10 августа? У меня нет.