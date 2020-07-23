Штаб Бабарико предлагает делать с избирательных участков стримы





В своем стриме Максим Знак сообщил, что решение ЦИК уменьшить количество наблюдателей на участках не было неожиданным. По его словам, теперь на участок наблюдателей будут запускать в порядке очереди: кто зарегистрировался раньше, тот и сможет быть наблюдателем. Кстати, от прогосударственных организаций, вроде БРСМ и "Белой Руси", уже зарегистрировано около 30 тысяч наблюдателей, передает "Еврорадио"





В такой ситуации Знак предлагает два варианта. Первый — обжаловать постановление ЦИК. Правда, сам юрист не верит, что это даст плоды.





Второй вариант — поставить на каждом участке видеотрансляцию со стримом, чтобы каждый желающий мог видеть, что там происходит. По мнению Знака, стримы помогут гарантировать, что наблюдатели не заразятся инфекцией, а при этом каждый желающий сможет убедиться в честности выборов.





В интервью порталу TUT.by, которое давали Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, прозвучало предложение обеспечить все участки камерами за счет их объединенного штаба.