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Штаб Бабарико предлагает делать с избирательных участков стримы

Юрист Максим Знак из избирательного штаба Виктора Бабарико предложил делать стримы с избирательных участков. Предложение прозвучало в ответ на решение Центризбиркома ограничить количество наблюдателей на избирательных участках.


В своем стриме Максим Знак сообщил, что решение ЦИК уменьшить количество наблюдателей на участках не было неожиданным. По его словам, теперь на участок наблюдателей будут запускать в порядке очереди: кто зарегистрировался раньше, тот и сможет быть наблюдателем. Кстати, от прогосударственных организаций, вроде БРСМ и "Белой Руси", уже зарегистрировано около 30 тысяч наблюдателей, передает "Еврорадио".

В такой ситуации Знак предлагает два варианта. Первый — обжаловать постановление ЦИК. Правда, сам юрист не верит, что это даст плоды. 

Второй вариант — поставить на каждом участке видеотрансляцию со стримом, чтобы каждый желающий мог видеть, что там происходит. По мнению Знака, стримы помогут гарантировать, что наблюдатели не заразятся инфекцией, а при этом каждый желающий сможет убедиться в честности выборов.

В интервью порталу TUT.by, которое давали Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало, прозвучало предложение обеспечить все участки камерами за счет их объединенного штаба.
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